Жителей Ноябрьска возмутило, что им не показывают вторую часть «Аватара»

04 января 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Жители Ноябрьска не могут посмотреть долгожданную часть «Аватара» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмущает, что местные кинотеатры не транслируют премьеру фильма «Аватар-2». Об этом горожане высказались в соцсетях. «Пост возмущения! Вот он, долгожданный выход легендарного второго фильма „Аватар“! Но нет его в Ноябрьске, ни во дворце культуры и кино „Русь“, ни в кинотеатре „Синема-парк“. Почему? В Губкинском даже показывают! Почему досуг молодежи не ведут с учетом мнения этой самой молодежи?» — написал анонимно автор в одной из местных групп во «ВКонтакте». Однако не все поддержали автора. Некоторых жителей Ноябрьска возмутило, что об этом высказываются в соцсетях. «Посмотрите онлайн, в чем проблема? И стоило сюда писать?» — отметил Дмитрий Шибаев. Агентство попыталось дозвониться представителям кинотеатра, чтобы уточнить подробности. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО предпочитают в новогодние праздники смотреть советские фильмы. Только 15% ямальцев хотят посмотреть вторую часть «Аватара» в новогодние каникулы.

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмущает, что местные кинотеатры не транслируют премьеру фильма «Аватар-2». Об этом горожане высказались в соцсетях. «Пост возмущения! Вот он, долгожданный выход легендарного второго фильма „Аватар“! Но нет его в Ноябрьске, ни во дворце культуры и кино „Русь“, ни в кинотеатре „Синема-парк“. Почему? В Губкинском даже показывают! Почему досуг молодежи не ведут с учетом мнения этой самой молодежи?» — написал анонимно автор в одной из местных групп во «ВКонтакте». Однако не все поддержали автора. Некоторых жителей Ноябрьска возмутило, что об этом высказываются в соцсетях. «Посмотрите онлайн, в чем проблема? И стоило сюда писать?» — отметил Дмитрий Шибаев. Агентство попыталось дозвониться представителям кинотеатра, чтобы уточнить подробности. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО предпочитают в новогодние праздники смотреть советские фильмы. Только 15% ямальцев хотят посмотреть вторую часть «Аватара» в новогодние каникулы.