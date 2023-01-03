03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023

Жителей Ноябрьска возмутило, что им не показывают вторую часть «Аватара»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
Жители Ноябрьска не могут посмотреть долгожданную часть «Аватара» Фото:

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмущает, что местные кинотеатры не транслируют премьеру фильма «Аватар-2». Об этом горожане высказались в соцсетях.

«Пост возмущения! Вот он, долгожданный выход легендарного второго фильма „Аватар“! Но нет его в Ноябрьске, ни во дворце культуры и кино „Русь“, ни в кинотеатре „Синема-парк“. Почему? В Губкинском даже показывают! Почему досуг молодежи не ведут с учетом мнения этой самой молодежи?» — написал анонимно автор в одной из местных групп во «ВКонтакте».

Однако не все поддержали автора. Некоторых жителей Ноябрьска возмутило, что об этом высказываются в соцсетях. «Посмотрите онлайн, в чем проблема? И стоило сюда писать?» — отметил Дмитрий Шибаев.

Агентство попыталось дозвониться представителям кинотеатра, чтобы уточнить подробности. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО предпочитают в новогодние праздники смотреть советские фильмы. Только 15% ямальцев хотят посмотреть вторую часть «Аватара» в новогодние каникулы.

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Жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмущает, что местные кинотеатры не транслируют премьеру фильма «Аватар-2». Об этом горожане высказались в соцсетях. «Пост возмущения! Вот он, долгожданный выход легендарного второго фильма „Аватар“! Но нет его в Ноябрьске, ни во дворце культуры и кино „Русь“, ни в кинотеатре „Синема-парк“. Почему? В Губкинском даже показывают! Почему досуг молодежи не ведут с учетом мнения этой самой молодежи?» — написал анонимно автор в одной из местных групп во «ВКонтакте». Однако не все поддержали автора. Некоторых жителей Ноябрьска возмутило, что об этом высказываются в соцсетях. «Посмотрите онлайн, в чем проблема? И стоило сюда писать?» — отметил Дмитрий Шибаев. Агентство попыталось дозвониться представителям кинотеатра, чтобы уточнить подробности. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО предпочитают в новогодние праздники смотреть советские фильмы. Только 15% ямальцев хотят посмотреть вторую часть «Аватара» в новогодние каникулы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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