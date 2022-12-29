SuperJob рассказал, какие фильмы планируют смотреть жители ЯНАО на новогодние праздники

Жители ЯНАО на новогодние праздники отдали предпочтение советским фильмам

30 декабря 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО определились с фильмами на новогодние каникулы Фото: Pixabay Жители ЯНАО определились со списком фильмов и сериалов для новогоднего просмотра. Как рассказали агентству аналитики компании SuperJob, почти четверть горожан отдали предпочтение советским фильмам. «23% жителей ЯНАО планируют провести время за просмотром старых добрых советских фильмов. В топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперед!», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика», — рассказали аналитики. Отмечается, что за просмотром современных фильмов новогодние каникулы планируют провести 15% жителей. В список входит недавно вышедший «Аватар», «Уэндсдэй», а также «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Форсаж». 10% ямальцев будут смотреть современные российские фильмы — «Елки», «Кухня», «Жуки», «Легенда № 17». Всего 4% ямальцев будут смотреть зарубежную классику — «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Трудный ребенок», «Звездные войны», «Друзья», «Назад в будущее». Около 5% жителей будут смотреть телевизионную трансляцию, 25% не планируют просмотр фильмов и сериалов на новогодних каникулах. Ранее руководитель туристического центра составил список самых бюджетных новогодних туров из ЯНАО. Отель в Сочи семье на семь дней будет стоить от 10 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ЯНАО определились со списком фильмов и сериалов для новогоднего просмотра. Как рассказали агентству аналитики компании SuperJob, почти четверть горожан отдали предпочтение советским фильмам. «23% жителей ЯНАО планируют провести время за просмотром старых добрых советских фильмов. В топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперед!», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика», — рассказали аналитики. Отмечается, что за просмотром современных фильмов новогодние каникулы планируют провести 15% жителей. В список входит недавно вышедший «Аватар», «Уэндсдэй», а также «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Форсаж». 10% ямальцев будут смотреть современные российские фильмы — «Елки», «Кухня», «Жуки», «Легенда № 17». Всего 4% ямальцев будут смотреть зарубежную классику — «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Трудный ребенок», «Звездные войны», «Друзья», «Назад в будущее». Около 5% жителей будут смотреть телевизионную трансляцию, 25% не планируют просмотр фильмов и сериалов на новогодних каникулах. Ранее руководитель туристического центра составил список самых бюджетных новогодних туров из ЯНАО. Отель в Сочи семье на семь дней будет стоить от 10 тысяч рублей.