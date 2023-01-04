Юрист Кевуш раскрыл, когда могут отказать в налоговом вычете

Юрист предупредил россиян о риске отказа в налоговом вычете

04 января 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Можно получить налоговый вычет сразу за несколько лет, напомнил Андрей Кевуш Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отказать в получение налогового вычета с покупки жилья могут в случае, если человек не имел доход, облагаемый налогом в 13%, допустил ошибки в документах или обратился не в ту инспекцию. Об этом URA.RU рассказал юрист «Единого центра защиты» Андрей Кевуш. «Причин для отказа несколько. Не предоставлены по просьбе инспектора оригиналы подтверждающих документов. Опоздали со сроком оформления льготы. То есть вернуть налог разрешено в течение трех лет. Например, 2022 — последний год, когда можно оформить возврат за 2019. Если не хватает подтверждающих документов или они заполнены некорректно. Заявитель не имел права на вычет, но подал документы. Например, у него не было дохода, облагаемого по ставке 13%. Подана декларация не по той форме, которая действовала в отчетный период. Для каждого года действует свой бланк. В декларации есть ошибки. А также если она подана в инспекцию не по месту постоянной прописки», — сказал Андрей Кевуш. Юрист напомнил основные правила для получения налогового вычета с покупки квартиры. «Претендовать на налоговый вычет может только лицо, трудоустроенное по ТК РФ и уплачивающее подоходный налог в размере 13% с получаемых доходов. Право на получение вычета бессрочное, плюс к зачету при расчете суммы возврата разрешено принимать предыдущие три года, а также последующие периоды, если за них уплачивался НДФЛ», — объяснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отказать в получение налогового вычета с покупки жилья могут в случае, если человек не имел доход, облагаемый налогом в 13%, допустил ошибки в документах или обратился не в ту инспекцию. Об этом URA.RU рассказал юрист «Единого центра защиты» Андрей Кевуш. «Причин для отказа несколько. Не предоставлены по просьбе инспектора оригиналы подтверждающих документов. Опоздали со сроком оформления льготы. То есть вернуть налог разрешено в течение трех лет. Например, 2022 — последний год, когда можно оформить возврат за 2019. Если не хватает подтверждающих документов или они заполнены некорректно. Заявитель не имел права на вычет, но подал документы. Например, у него не было дохода, облагаемого по ставке 13%. Подана декларация не по той форме, которая действовала в отчетный период. Для каждого года действует свой бланк. В декларации есть ошибки. А также если она подана в инспекцию не по месту постоянной прописки», — сказал Андрей Кевуш. Юрист напомнил основные правила для получения налогового вычета с покупки квартиры. «Претендовать на налоговый вычет может только лицо, трудоустроенное по ТК РФ и уплачивающее подоходный налог в размере 13% с получаемых доходов. Право на получение вычета бессрочное, плюс к зачету при расчете суммы возврата разрешено принимать предыдущие три года, а также последующие периоды, если за них уплачивался НДФЛ», — объяснил эксперт.