02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Жителей ЯНАО ожидает мороз до -40 градусов и метель

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, мороз, елка в куржаке
Жителей ЯНАО с 4 по 6 января ожидает метель и морозы до -40 градусов Фото:

Жителей ЯНАО с 4 по 6 января ожидает мороз до -40 градусов и метель. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

«В среду, 4 января, на территории ЯНАО температура воздуха достигнет -20 градусов, местами -27. Ожидаются осадки в виде небольшого, местами умеренного снега. В отдельных районах метель. Северо-восточный, восточный ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. При этом ночью температура воздуха опустится до -33 градусов», — отметили синоптики.

5 января днем температура воздуха местами достигнет -33 градусов, по крайнему югу до -15. Ночью температура воздуха достигнет отметки в -35 градусов. Осадки в виде небольшого снега, в отдельных районах метель. Северо-восточный, восточный порывистый ветер до 17 м/с. 6 января температура воздуха опустится до -35 градусов, местами до -22. При этом ночью похолодает до -37 градусов. Небольшой снег, порывы ветра до 12 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в первые дни января в ЯНАО ожидается порывистый ветер и метель. Температура воздуха опустится до -38 градусов.

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Жителей ЯНАО с 4 по 6 января ожидает мороз до -40 градусов и метель. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. «В среду, 4 января, на территории ЯНАО температура воздуха достигнет -20 градусов, местами -27. Ожидаются осадки в виде небольшого, местами умеренного снега. В отдельных районах метель. Северо-восточный, восточный ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. При этом ночью температура воздуха опустится до -33 градусов», — отметили синоптики. 5 января днем температура воздуха местами достигнет -33 градусов, по крайнему югу до -15. Ночью температура воздуха достигнет отметки в -35 градусов. Осадки в виде небольшого снега, в отдельных районах метель. Северо-восточный, восточный порывистый ветер до 17 м/с. 6 января температура воздуха опустится до -35 градусов, местами до -22. При этом ночью похолодает до -37 градусов. Небольшой снег, порывы ветра до 12 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в первые дни января в ЯНАО ожидается порывистый ветер и метель. Температура воздуха опустится до -38 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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