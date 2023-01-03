Путин назначил новых судей в Свердловской области

04 января 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Президент РФ назначил новых судей и руководителей районных и городских судов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей и руководителей районных и городских судов Свердловской области. Указ президента появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 1 от 4 января 2023 года на шестилетний срок полномочий назначены несколько председателей районных и городских судов Свердловской области. Председателем Дзержинского районного суда Нижнего Тагила назначена Татьяна Димитрова, председателем Каменского районного суда — Дарья Дога, председателем Кировградского городского суда — Светлана Охотина», — следует из документа. Кировский районный суд Екатеринбурга возглавила Александра Евладова, Октябрьский районный суд Екатеринбурга — Николай Тараненко, Чкаловский районный суд Екатеринбурга — Александр Исаков (назначен на второй срок полномочий). Председателем Первоуральского городского суда назначена Екатерина Елисеева. Этим же указом назначены федеральные судьи в районных судах: судьей Березовского городского суда — Марина Матвеева, Дзержинского районного суда Нижний Тагил — Александр Погадаев, Красноуфимского районного суда — Евгения Четина, Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга — Герман Лугинин.

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей и руководителей районных и городских судов Свердловской области. Указ президента появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 1 от 4 января 2023 года на шестилетний срок полномочий назначены несколько председателей районных и городских судов Свердловской области. Председателем Дзержинского районного суда Нижнего Тагила назначена Татьяна Димитрова, председателем Каменского районного суда — Дарья Дога, председателем Кировградского городского суда — Светлана Охотина», — следует из документа. Кировский районный суд Екатеринбурга возглавила Александра Евладова, Октябрьский районный суд Екатеринбурга — Николай Тараненко, Чкаловский районный суд Екатеринбурга — Александр Исаков (назначен на второй срок полномочий). Председателем Первоуральского городского суда назначена Екатерина Елисеева. Этим же указом назначены федеральные судьи в районных судах: судьей Березовского городского суда — Марина Матвеева, Дзержинского районного суда Нижний Тагил — Александр Погадаев, Красноуфимского районного суда — Евгения Четина, Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга — Герман Лугинин.