Жителей Васильевки в Запорожской области призвали укрыться после обстрела

Жителям Васильевки Запорожской области нужно спрятаться в укрытиях и не выходить, заявила глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко. ВСУ наносят удары по городу.
«Дорогие жители нашего города, пожалуйста, не передвигайтесь сейчас по улице. Находитесь в безопасных местах — лучше, чтобы это были укрытия», — цитирует РИА Новости Романиченко.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале сообщил о массированном ударе по гражданским объектам Васильевки. По его словам, было четыре прилета по многоэтажному дому около комендатуры. Он отметил, что есть раненые, передает «Ридус».
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Жителям Васильевки Запорожской области нужно спрятаться в укрытиях и не выходить, заявила глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко. ВСУ наносят удары по городу. «Дорогие жители нашего города, пожалуйста, не передвигайтесь сейчас по улице. Находитесь в безопасных местах — лучше, чтобы это были укрытия», — цитирует РИА Новости Романиченко. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале сообщил о массированном ударе по гражданским объектам Васильевки. По его словам, было четыре прилета по многоэтажному дому около комендатуры. Он отметил, что есть раненые, передает «Ридус». ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую область, которая в результате проведения спецоперации на Украине вошла в состав России. Ранее диверсанты подорвали мост в Запорожской области, сообщает «Национальная служба новостей». Также украинская армия обстреливала Запорожскую АЭС.