Жителей Васильевки в Запорожской области призвали укрыться после обстрела

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Донецк во время обострения конфликта между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Донецк, последствия, днр, донецк, школа, разрушения, окно, выбитые стекла, обстрел, разбитое
ВСУ обстреляли Васильевку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителям Васильевки Запорожской области нужно спрятаться в укрытиях и не выходить, заявила глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко. ВСУ наносят удары по городу.

«Дорогие жители нашего города, пожалуйста, не передвигайтесь сейчас по улице. Находитесь в безопасных местах — лучше, чтобы это были укрытия», — цитирует РИА Новости Романиченко.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале сообщил о массированном ударе по гражданским объектам Васильевки. По его словам, было четыре прилета по многоэтажному дому около комендатуры. Он отметил, что есть раненые, передает «Ридус».

ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую область, которая в результате проведения спецоперации на Украине вошла в состав России. Ранее диверсанты подорвали мост в Запорожской области, сообщает «Национальная служба новостей». Также украинская армия обстреливала Запорожскую АЭС.

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Жителям Васильевки Запорожской области нужно спрятаться в укрытиях и не выходить, заявила глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко. ВСУ наносят удары по городу. «Дорогие жители нашего города, пожалуйста, не передвигайтесь сейчас по улице. Находитесь в безопасных местах — лучше, чтобы это были укрытия», — цитирует РИА Новости Романиченко. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале сообщил о массированном ударе по гражданским объектам Васильевки. По его словам, было четыре прилета по многоэтажному дому около комендатуры. Он отметил, что есть раненые, передает «Ридус». ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую область, которая в результате проведения спецоперации на Украине вошла в состав России. Ранее диверсанты подорвали мост в Запорожской области, сообщает «Национальная служба новостей». Также украинская армия обстреливала Запорожскую АЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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