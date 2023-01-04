Правозащитник из США Барака: европейцы открыли глаза в отношении РФ

Правозащитник из США Барака: европейцы осознали, что их намеренно втянули в конфликт с Россией

05 января 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

Европейцы осознали, что их втянули в конфликт с Россией специально, считает Аджаму Барака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейцы осознали, что их намеренно втянули в конфликт с Россией. Об этом заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака. По его словам, истинные намерения европейцев демонстрирует заявление внука экс-президента Франции Шарля де Голля о «заговоре» Запада против Москвы. «В то время как пропагандистское оружие американского государства, притворяющееся информационными агентствами, продвигает идею единства Запада против России. Позиции таких людей, как Пьер де Голль, внук Шарля, отражают растущий консенсус в отношении того, что Европу втянули в войну с Россией», — написал Аджаму Барака у себя в Twitter. Ранее URA.RU сообщало, что внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заступился за Россию в конфликте с Украиной. По его мнению, страны Запада давно спланировали санкции против РФ, а российская сторона не виновата в масштабном экономическом кризисе. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. На фоне конфликта Евросоюз ввел уже девять пакетов санкций против РФ.

Европейцы осознали, что их намеренно втянули в конфликт с Россией. Об этом заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака. По его словам, истинные намерения европейцев демонстрирует заявление внука экс-президента Франции Шарля де Голля о «заговоре» Запада против Москвы. «В то время как пропагандистское оружие американского государства, притворяющееся информационными агентствами, продвигает идею единства Запада против России. Позиции таких людей, как Пьер де Голль, внук Шарля, отражают растущий консенсус в отношении того, что Европу втянули в войну с Россией», — написал Аджаму Барака у себя в Twitter. Ранее URA.RU сообщало, что внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заступился за Россию в конфликте с Украиной. По его мнению, страны Запада давно спланировали санкции против РФ, а российская сторона не виновата в масштабном экономическом кризисе. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. На фоне конфликта Евросоюз ввел уже девять пакетов санкций против РФ.