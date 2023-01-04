МАК: самолет «Уральских авиалиний» посадили в кукурузном поле из-за попадания чаек в двигатель

05 января 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

Причина приземления самолета на кукурузное поле — попадание чаек в двигатели Фото: Владимир Шубин © URA.RU Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в кукурузном поле из-за попадания чаек в двигатели. Об этом следует из окончательного отчета расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК). «Авиационное происшествие с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем в визуальных метеоусловиях, в результате его столкновения со стаей чаек, что привело к механическим повреждениям обоих двигателей», — цитирует отчет МАК ТАСС. Попадание птиц привело к неизбежности продолжения полета и вынужденной посадке вне аэродрома. После столкновения с чайками двигатели продолжили работать, но с меньшей тягой. В отчете МАК указано, что пилоты действовали хаотично, но в ступор не впали. Кроме этого, появление стаи птиц возле аэродрома Жуковский было вызвано многочисленным количеством свалок и водоемов в округе. ЧП произошло в августе 2019 года. Самолет летел из Жуковского в Симферополь, но из-за отказа систем самолета пилоты приняли решения посадить воздушное судно на кукурузном поле. В результате удалось спасти жизни всех 226 пассажиров, находившихся на борту. Капитан судна Дамир Юсупов получил звание Героя России.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в кукурузном поле из-за попадания чаек в двигатели. Об этом следует из окончательного отчета расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК). «Авиационное происшествие с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем в визуальных метеоусловиях, в результате его столкновения со стаей чаек, что привело к механическим повреждениям обоих двигателей», — цитирует отчет МАК ТАСС. Попадание птиц привело к неизбежности продолжения полета и вынужденной посадке вне аэродрома. После столкновения с чайками двигатели продолжили работать, но с меньшей тягой. В отчете МАК указано, что пилоты действовали хаотично, но в ступор не впали. Кроме этого, появление стаи птиц возле аэродрома Жуковский было вызвано многочисленным количеством свалок и водоемов в округе. ЧП произошло в августе 2019 года. Самолет летел из Жуковского в Симферополь, но из-за отказа систем самолета пилоты приняли решения посадить воздушное судно на кукурузном поле. В результате удалось спасти жизни всех 226 пассажиров, находившихся на борту. Капитан судна Дамир Юсупов получил звание Героя России.