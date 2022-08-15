Как изменились жизни героического экипажа «Уральских авиалиний». Фото

15 августа 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Дамир Юсупов успел получить звание Героя России и еще раз стать отцом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье Компания «Уральские авиалинии» раскрыла, как изменились жизни членов экипажа самолета А-321, посадивших лайнер в кукурузном поле в августе 2019-го. Спустя ровно три года некоторые сотрудники создали семьи, другие — путешествуют по миру, а капитан Дамир Юсупов стал героем художественного фильма. Ранним утром 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку после взлета в Подмосковье. Экипажу удалось посадить лайнер на кукурузное поле и спасти жизни всех 226 пассажиров. Юсупов вскоре после инцидента получил звание Героя России, а режиссер Сарик Андреасян решил экранизировать подвиг команды. 15 августа 2022-го исполнилось ровно три года со дня тех событий. «Для Дамира Юсупова этот день стал по-настоящему судьбоносным: звание Героя России, съемки фильма о его подвиге, внезапная популярность. Появилось много общественной работы, встреч со студентами и школьниками, участие в различных мероприятиях. Но самое главное, в семье у него недавно произошло пополнение — родился сын Карим!», — рассказали в «Уральских авиалиниях». Второй пилот Георгий Мурзин, как поделились в компании, переехал в Подмосковье, встретил свою любовь, купил машину и закрыл ипотеку. У старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, автора фразы «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», появилась семья и родился первенец. А проводник Дмитрий Гончаренко начал путешествовать по миру. Изменилась жизнь и у девушек-проводниц. Яна Ягодина получила повышение по службе, завела собаку Чарли и успела лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Алия Слякаева вышла замуж, родила дочь и перевелась в московский отряд. У Надежды Яценко тоже появилась семья и родилась дочь. Все члены героического экипажа продолжают поддерживать связь. Например, Дмитрий Ивлицкий (в центре) позвал коллег на свою свадьбу Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов (справа) участвует в съемках фильма об экипаже. Его роль исполнит актер Егор Бероев (слева) Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний» Надежда Яценко и Яна Ягодина побывали на личном приеме у президента Владимира Путина в честь 8 Марта Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Уральские авиалинии» раскрыла, как изменились жизни членов экипажа самолета А-321, посадивших лайнер в кукурузном поле в августе 2019-го. Спустя ровно три года некоторые сотрудники создали семьи, другие — путешествуют по миру, а капитан Дамир Юсупов стал героем художественного фильма. Ранним утром 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку после взлета в Подмосковье. Экипажу удалось посадить лайнер на кукурузное поле и спасти жизни всех 226 пассажиров. Юсупов вскоре после инцидента получил звание Героя России, а режиссер Сарик Андреасян решил экранизировать подвиг команды. 15 августа 2022-го исполнилось ровно три года со дня тех событий. «Для Дамира Юсупова этот день стал по-настоящему судьбоносным: звание Героя России, съемки фильма о его подвиге, внезапная популярность. Появилось много общественной работы, встреч со студентами и школьниками, участие в различных мероприятиях. Но самое главное, в семье у него недавно произошло пополнение — родился сын Карим!», — рассказали в «Уральских авиалиниях». Второй пилот Георгий Мурзин, как поделились в компании, переехал в Подмосковье, встретил свою любовь, купил машину и закрыл ипотеку. У старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, автора фразы «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», появилась семья и родился первенец. А проводник Дмитрий Гончаренко начал путешествовать по миру. Изменилась жизнь и у девушек-проводниц. Яна Ягодина получила повышение по службе, завела собаку Чарли и успела лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Алия Слякаева вышла замуж, родила дочь и перевелась в московский отряд. У Надежды Яценко тоже появилась семья и родилась дочь.