Американцы выступили с критикой в сторону властей США, обвинив их в разжигании конфликта на Украине и ведении страны к краху. Своим мнением они поделились в комментариях под публикацией издания Bloomberg.
«Позиция России в Украине разоблачила мирового поджигателя войны. И эта вызывающая позиция знаменует конец предполагаемой гегемонии США», — написал читатель под ником John Muir II под публикацией издания. По его мнению, «послужной список разжигателей войны [США] сам по себе не сравним с любой другой нацией в истории».
Пользователь, представившийся как Steve in Greensboro считает, что время мирового лидерства США подходит к концу. «Дни американской гегемонии быстро уходят в прошлое. Вопрос для ЕС заключается в том, будет ли он продолжать цепляться за своего американского хозяина, который, похоже, намерен его деиндустриализировать и обнищать», — пишет он. Его поддержал и читатель под ником ApqIA, отметив, что «миру надоели наши (США — прим. URA.RU) проповеди и вмешательство, не говоря уже об экономической „дисциплине“ по прихоти».
Некоторые выразили свое недовольство действующими американскими властями и президентом США Джо Байденом. «Будет только хуже. Посмотрите на неудачника, который у нас у руля», — написал читатель под ником User Name. А пользователь, представившийся как Speedy memes, призвал американцев подумать о своем будущем. «Пора начать заботиться о себе вместо того, чтобы поддерживать какую-то страну за пять тысяч миль отсюда», — написал он.
С мнением о том, что американские производители оружия эскалируют конфликт на Украине выступили и обозреватели издания Asia Times, сообщает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что поставки Западом оружия украинской стороне не помешают достичь целей спецоперации, отмечает телеканал 360.
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Американцы выступили с критикой в сторону властей США, обвинив их в разжигании конфликта на Украине и ведении страны к краху. Своим мнением они поделились в комментариях под публикацией издания Bloomberg. «Позиция России в Украине разоблачила мирового поджигателя войны. И эта вызывающая позиция знаменует конец предполагаемой гегемонии США», — написал читатель под ником John Muir II под публикацией издания. По его мнению, «послужной список разжигателей войны [США] сам по себе не сравним с любой другой нацией в истории». Пользователь, представившийся как Steve in Greensboro считает, что время мирового лидерства США подходит к концу. «Дни американской гегемонии быстро уходят в прошлое. Вопрос для ЕС заключается в том, будет ли он продолжать цепляться за своего американского хозяина, который, похоже, намерен его деиндустриализировать и обнищать», — пишет он. Его поддержал и читатель под ником ApqIA, отметив, что «миру надоели наши (США — прим. URA.RU) проповеди и вмешательство, не говоря уже об экономической „дисциплине“ по прихоти». Некоторые выразили свое недовольство действующими американскими властями и президентом США Джо Байденом. «Будет только хуже. Посмотрите на неудачника, который у нас у руля», — написал читатель под ником User Name. А пользователь, представившийся как Speedy memes, призвал американцев подумать о своем будущем. «Пора начать заботиться о себе вместо того, чтобы поддерживать какую-то страну за пять тысяч миль отсюда», — написал он. С мнением о том, что американские производители оружия эскалируют конфликт на Украине выступили и обозреватели издания Asia Times, сообщает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что поставки Западом оружия украинской стороне не помешают достичь целей спецоперации, отмечает телеканал 360.