Американцы обвинили Вашингтон в разжигании войны на Украине и предрекли США крах

Читатели Bloomberg раскритиковали американские власти и предрекли США крах

05 января 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Американцы раскритиковали власти США Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Американцы выступили с критикой в сторону властей США, обвинив их в разжигании конфликта на Украине и ведении страны к краху. Своим мнением они поделились в комментариях под публикацией издания Bloomberg. «Позиция России в Украине разоблачила мирового поджигателя войны. И эта вызывающая позиция знаменует конец предполагаемой гегемонии США», — написал читатель под ником John Muir II под публикацией издания. По его мнению, «послужной список разжигателей войны [США] сам по себе не сравним с любой другой нацией в истории». Пользователь, представившийся как Steve in Greensboro считает, что время мирового лидерства США подходит к концу. «Дни американской гегемонии быстро уходят в прошлое. Вопрос для ЕС заключается в том, будет ли он продолжать цепляться за своего американского хозяина, который, похоже, намерен его деиндустриализировать и обнищать», — пишет он. Его поддержал и читатель под ником ApqIA, отметив, что «миру надоели наши (США — прим. URA.RU) проповеди и вмешательство, не говоря уже об экономической „дисциплине“ по прихоти». Некоторые выразили свое недовольство действующими американскими властями и президентом США Джо Байденом. «Будет только хуже. Посмотрите на неудачника, который у нас у руля», — написал читатель под ником User Name. А пользователь, представившийся как Speedy memes, призвал американцев подумать о своем будущем. «Пора начать заботиться о себе вместо того, чтобы поддерживать какую-то страну за пять тысяч миль отсюда», — написал он. С мнением о том, что американские производители оружия эскалируют конфликт на Украине выступили и обозреватели издания Asia Times, сообщает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что поставки Западом оружия украинской стороне не помешают достичь целей спецоперации, отмечает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американцы выступили с критикой в сторону властей США, обвинив их в разжигании конфликта на Украине и ведении страны к краху. Своим мнением они поделились в комментариях под публикацией издания Bloomberg. «Позиция России в Украине разоблачила мирового поджигателя войны. И эта вызывающая позиция знаменует конец предполагаемой гегемонии США», — написал читатель под ником John Muir II под публикацией издания. По его мнению, «послужной список разжигателей войны [США] сам по себе не сравним с любой другой нацией в истории». Пользователь, представившийся как Steve in Greensboro считает, что время мирового лидерства США подходит к концу. «Дни американской гегемонии быстро уходят в прошлое. Вопрос для ЕС заключается в том, будет ли он продолжать цепляться за своего американского хозяина, который, похоже, намерен его деиндустриализировать и обнищать», — пишет он. Его поддержал и читатель под ником ApqIA, отметив, что «миру надоели наши (США — прим. URA.RU) проповеди и вмешательство, не говоря уже об экономической „дисциплине“ по прихоти». Некоторые выразили свое недовольство действующими американскими властями и президентом США Джо Байденом. «Будет только хуже. Посмотрите на неудачника, который у нас у руля», — написал читатель под ником User Name. А пользователь, представившийся как Speedy memes, призвал американцев подумать о своем будущем. «Пора начать заботиться о себе вместо того, чтобы поддерживать какую-то страну за пять тысяч миль отсюда», — написал он. С мнением о том, что американские производители оружия эскалируют конфликт на Украине выступили и обозреватели издания Asia Times, сообщает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что поставки Западом оружия украинской стороне не помешают достичь целей спецоперации, отмечает телеканал 360.