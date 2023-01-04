04 января 2023

Экс-полковник британской армии: НАТО вступит в войну с Россией в 2023 году

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НАТО важно завершить конфликт на Украине, считает Хэмиш де Бреттон-Гордон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс вмешается в российско-украинский конфликт в 2023 году. С таким мнением выступил бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон.

«Я встревожен теми, кто, похоже, думает, что вероятность того, что НАТО вмешается в ситуацию на Украине в 2023 году, почти равна нулю», — сказал де Бреттон-Гордон в разговоре с британским изданием The Telegraph. По словам британского полковника в отставке, для НАТО на Украине важно сделать две вещи: завершить конфликт как можно скорее, предоставив украинской стороне необходимое оружие, и «дать понять России, где именно находятся наши красные линии».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал поставки оружия Украине «кратчайшим путем к миру», сообщает RT. По его словам, помощь Запада украинской стороне должна показать России, что она не сможет достигнуть своих целей в ходе спецоперации. А экс-генерал Североатлантического альянса Ганс-Лотар Домрезе выступил с мнением, что конфликт на Украине завершится в 2023 году, отмечает «Национальная служба новостей».

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Североатлантический альянс вмешается в российско-украинский конфликт в 2023 году. С таким мнением выступил бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон. «Я встревожен теми, кто, похоже, думает, что вероятность того, что НАТО вмешается в ситуацию на Украине в 2023 году, почти равна нулю», — сказал де Бреттон-Гордон в разговоре с британским изданием The Telegraph. По словам британского полковника в отставке, для НАТО на Украине важно сделать две вещи: завершить конфликт как можно скорее, предоставив украинской стороне необходимое оружие, и «дать понять России, где именно находятся наши красные линии». Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал поставки оружия Украине «кратчайшим путем к миру», сообщает RT. По его словам, помощь Запада украинской стороне должна показать России, что она не сможет достигнуть своих целей в ходе спецоперации. А экс-генерал Североатлантического альянса Ганс-Лотар Домрезе выступил с мнением, что конфликт на Украине завершится в 2023 году, отмечает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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