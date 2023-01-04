Мэр из ЯНАО предупредила об опасности из-за плохой погоды

Глава Лабытнанги попросила жителей воздержаться от поездок по городу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава Лабытнанги (ЯНАО) предупредила жителей об ухудшении погодных условия и попросила воздержаться от поездок по городу. Об этом говорится в официальном telegram-канале главы администрации Марины Тресковой.

«Погода продолжает испытывать северян на прочность. Похолодание сопровождается ветрами. <…> Очень прошу вас без особой необходимости воздержаться от поездок по городу и скорректировать планы по погодным условиям. В случае необходимости прошу обращаться в ЕДДС — 112», — говорится в сообщении.

Также глава Лабытнанги сообщает, что все городские службы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделено борьбе со снежными заносами и очистке дорог — данная работа ведется в круглосуточном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрыли зимник и ледовую переправу. Это связано с ухудшением метеоусловий.