Мэр из ЯНАО предупредила об опасности из-за плохой погоды

Глава Лабытнанги (ЯНАО) предупредила жителей об ухудшении погодных условия и попросила воздержаться от поездок по городу. Об этом говорится в официальном telegram-канале главы администрации Марины Тресковой.
«Погода продолжает испытывать северян на прочность. Похолодание сопровождается ветрами. <…> Очень прошу вас без особой необходимости воздержаться от поездок по городу и скорректировать планы по погодным условиям. В случае необходимости прошу обращаться в ЕДДС — 112», — говорится в сообщении.
Также глава Лабытнанги сообщает, что все городские службы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделено борьбе со снежными заносами и очистке дорог — данная работа ведется в круглосуточном режиме.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрыли зимник и ледовую переправу. Это связано с ухудшением метеоусловий.
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