04 января 2023
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Мэр из ЯНАО предупредила об опасности из-за плохой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Салехард, снег, зима, метель
Глава Лабытнанги попросила жителей воздержаться от поездок по городу Фото:

Глава Лабытнанги (ЯНАО) предупредила жителей об ухудшении погодных условия и попросила воздержаться от поездок по городу. Об этом говорится в официальном telegram-канале главы администрации Марины Тресковой.

«Погода продолжает испытывать северян на прочность. Похолодание сопровождается ветрами. <…> Очень прошу вас без особой необходимости воздержаться от поездок по городу и скорректировать планы по погодным условиям. В случае необходимости прошу обращаться в ЕДДС — 112», — говорится в сообщении.

Также глава Лабытнанги сообщает, что все городские службы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделено борьбе со снежными заносами и очистке дорог — данная работа ведется в круглосуточном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрыли зимник и ледовую переправу. Это связано с ухудшением метеоусловий.

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Глава Лабытнанги (ЯНАО) предупредила жителей об ухудшении погодных условия и попросила воздержаться от поездок по городу. Об этом говорится в официальном telegram-канале главы администрации Марины Тресковой. «Погода продолжает испытывать северян на прочность. Похолодание сопровождается ветрами. <…> Очень прошу вас без особой необходимости воздержаться от поездок по городу и скорректировать планы по погодным условиям. В случае необходимости прошу обращаться в ЕДДС — 112», — говорится в сообщении. Также глава Лабытнанги сообщает, что все городские службы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделено борьбе со снежными заносами и очистке дорог — данная работа ведется в круглосуточном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрыли зимник и ледовую переправу. Это связано с ухудшением метеоусловий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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