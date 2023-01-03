03 января 2023
02 января 2023

Главную переправу и зимник в ЯНАО закрыли из-за плохой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
Зимник и переправу закрыли из-за плохой погоды Фото:

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЯНАО вечером 4 января закрыли движение по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги и зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги и зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Актуальная информация по номеру: 8 (34922) 7-17-04», — говорится в сообщении.

Ранее из-за плохих погодных условий также закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. ГИБДД округа попросила автомобилистов отказаться от дальних поездок.

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Из-за неблагоприятных погодных условий в ЯНАО вечером 4 января закрыли движение по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги и зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги и зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Актуальная информация по номеру: 8 (34922) 7-17-04», — говорится в сообщении. Ранее из-за плохих погодных условий также закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. ГИБДД округа попросила автомобилистов отказаться от дальних поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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