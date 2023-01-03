Главную переправу и зимник в ЯНАО закрыли из-за плохой погоды

04 января 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Зимник и переправу закрыли из-за плохой погоды Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Из-за неблагоприятных погодных условий в ЯНАО вечером 4 января закрыли движение по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги и зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги и зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Актуальная информация по номеру: 8 (34922) 7-17-04», — говорится в сообщении. Ранее из-за плохих погодных условий также закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. ГИБДД округа попросила автомобилистов отказаться от дальних поездок.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЯНАО вечером 4 января закрыли движение по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги и зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги и зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Актуальная информация по номеру: 8 (34922) 7-17-04», — говорится в сообщении. Ранее из-за плохих погодных условий также закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. ГИБДД округа попросила автомобилистов отказаться от дальних поездок.