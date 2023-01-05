Посольство США обратилось к россиянам и вспомнило былые времена

Американское посольство в Москве записало видеообращение для россиян, в котором вспомнило, как Россия и США сотрудничали и конкурировали, преодолевая мировые вызовы. Посольство опубликовало видеоролик в своем telegram-канале.
«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — сказано в обращении. Американское посольство обратило внимание на то, что Россию и Америку роднят общность культур и достижений.
Ранее сообщалось, что Россия и США ведут консультации по визовым вопросам. Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявлял, что переговоры продолжатся в 2023 году, передает RT. Также известно, что в американском посольстве в России ведется набор персонала, ответственного за выдачу виз.
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