Посольство США обратилось к россиянам и вспомнило былые времена

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Посольство США в Москве записало для россиян видеообращение Фото:

Американское посольство в Москве записало видеообращение для россиян, в котором вспомнило, как Россия и США сотрудничали и конкурировали, преодолевая мировые вызовы. Посольство опубликовало видеоролик в своем telegram-канале.

«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — сказано в обращении. Американское посольство обратило внимание на то, что Россию и Америку роднят общность культур и достижений.

Ранее сообщалось, что Россия и США ведут консультации по визовым вопросам. Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявлял, что переговоры продолжатся в 2023 году, передает RT. Также известно, что в американском посольстве в России ведется набор персонала, ответственного за выдачу виз.

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Американское посольство в Москве записало видеообращение для россиян, в котором вспомнило, как Россия и США сотрудничали и конкурировали, преодолевая мировые вызовы. Посольство опубликовало видеоролик в своем telegram-канале. «Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — сказано в обращении. Американское посольство обратило внимание на то, что Россию и Америку роднят общность культур и достижений. Ранее сообщалось, что Россия и США ведут консультации по визовым вопросам. Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявлял, что переговоры продолжатся в 2023 году, передает RT. Также известно, что в американском посольстве в России ведется набор персонала, ответственного за выдачу виз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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