Посольство США обратилось к россиянам и вспомнило былые времена

05 января 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Посольство США в Москве записало для россиян видеообращение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американское посольство в Москве записало видеообращение для россиян, в котором вспомнило, как Россия и США сотрудничали и конкурировали, преодолевая мировые вызовы. Посольство опубликовало видеоролик в своем telegram-канале. «Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — сказано в обращении. Американское посольство обратило внимание на то, что Россию и Америку роднят общность культур и достижений. Ранее сообщалось, что Россия и США ведут консультации по визовым вопросам. Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявлял, что переговоры продолжатся в 2023 году, передает RT. Также известно, что в американском посольстве в России ведется набор персонала, ответственного за выдачу виз.

Американское посольство в Москве записало видеообращение для россиян, в котором вспомнило, как Россия и США сотрудничали и конкурировали, преодолевая мировые вызовы. Посольство опубликовало видеоролик в своем telegram-канале. «Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — сказано в обращении. Американское посольство обратило внимание на то, что Россию и Америку роднят общность культур и достижений. Ранее сообщалось, что Россия и США ведут консультации по визовым вопросам. Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявлял, что переговоры продолжатся в 2023 году, передает RT. Также известно, что в американском посольстве в России ведется набор персонала, ответственного за выдачу виз.