03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023

Силовики раскрыли подробности жуткой гибели тюменки в центре Москвы

Мертвая тюменка, найденная в отеле в центре Москвы, оказалась вебкам моделью
© Служба новостей «URA.RU»
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Раскрылись подробности загадочной смерти тюменки в Москве Фото:

Тюменка, обнаженный труп которой нашли на кровати московского отеля, оказалась вебкам моделью. Об этом на правах анонимности URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов.

«Рядом с девушкой было найдено видеооборудование. На теле — только стринги и бюстгальтер. Предположительно, была вебкам моделью. Также при обыске нашли шприцы. Девушка предположительно принимала наркотики», — рассказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 2 января в столичном отеле в центре города нашли труп 34-летней тюменки. Она лежала на спине на двуспальной кровати и находилась в состоянии мумификации.

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Тюменка, обнаженный труп которой нашли на кровати московского отеля, оказалась вебкам моделью. Об этом на правах анонимности URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. «Рядом с девушкой было найдено видеооборудование. На теле — только стринги и бюстгальтер. Предположительно, была вебкам моделью. Также при обыске нашли шприцы. Девушка предположительно принимала наркотики», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 2 января в столичном отеле в центре города нашли труп 34-летней тюменки. Она лежала на спине на двуспальной кровати и находилась в состоянии мумификации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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