Силовики раскрыли подробности жуткой гибели тюменки в центре Москвы

Раскрылись подробности загадочной смерти тюменки в Москве
Тюменка, обнаженный труп которой нашли на кровати московского отеля, оказалась вебкам моделью. Об этом на правах анонимности URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов.
«Рядом с девушкой было найдено видеооборудование. На теле — только стринги и бюстгальтер. Предположительно, была вебкам моделью. Также при обыске нашли шприцы. Девушка предположительно принимала наркотики», — рассказал собеседник агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 2 января в столичном отеле в центре города нашли труп 34-летней тюменки. Она лежала на спине на двуспальной кровати и находилась в состоянии мумификации.
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