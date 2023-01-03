Силовики раскрыли подробности жуткой гибели тюменки в центре Москвы

Мертвая тюменка, найденная в отеле в центре Москвы, оказалась вебкам моделью

04 января 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Раскрылись подробности загадочной смерти тюменки в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменка, обнаженный труп которой нашли на кровати московского отеля, оказалась вебкам моделью. Об этом на правах анонимности URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. «Рядом с девушкой было найдено видеооборудование. На теле — только стринги и бюстгальтер. Предположительно, была вебкам моделью. Также при обыске нашли шприцы. Девушка предположительно принимала наркотики», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 2 января в столичном отеле в центре города нашли труп 34-летней тюменки. Она лежала на спине на двуспальной кровати и находилась в состоянии мумификации.

Тюменка, обнаженный труп которой нашли на кровати московского отеля, оказалась вебкам моделью. Об этом на правах анонимности URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. «Рядом с девушкой было найдено видеооборудование. На теле — только стринги и бюстгальтер. Предположительно, была вебкам моделью. Также при обыске нашли шприцы. Девушка предположительно принимала наркотики», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 2 января в столичном отеле в центре города нашли труп 34-летней тюменки. Она лежала на спине на двуспальной кровати и находилась в состоянии мумификации.