Дерматолог из Нью-Йорка раскрыла секреты сохранения молодости кожи

Дерматолог из Нью-Йорка: витамин С и солнцезащитный крем предотвратят старение
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Косметика марок QNET и Physio Radiance. Екатеринбург
Дерматолог из Нью-Йорка рассказала о пользе витамина С и ретиноидов для кожи Фото:

Чтобы кожа оставалась молодой как можно дольше, необходимо ежедневно наносить солнцезащитный крем и употреблять продукты с витамином С. Об этом дерматолог из Нью-Йорка Эллен Гендлер рассказала в своем tiktok-аккаунте.

«Солнцезащитный крем должен стать неизменной ежедневной рутиной. При этом важно правильно подобрать средство по типу кожи и наносить его в любое время года», — посоветовала дерматолог. Она также отметила, что витамин С поможет сохранить молодость, потому как является природным антиоксидантом. В заключение Гендлер посоветовала использовать косметику с ретиноидами (небольшие жирорастворимые соединения, обновляющие клетки — прим. URA.RU) и местными ферментами.

Ранее дерматолог Елена Агафонова рассказала, что сухость губ сигнализирует о дефиците микронутриентов. Она также обратила внимание на необходимость использования солнцезащитных средств даже в зимний период, передает Pravda.Ru.

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Чтобы кожа оставалась молодой как можно дольше, необходимо ежедневно наносить солнцезащитный крем и употреблять продукты с витамином С. Об этом дерматолог из Нью-Йорка Эллен Гендлер рассказала в своем tiktok-аккаунте. «Солнцезащитный крем должен стать неизменной ежедневной рутиной. При этом важно правильно подобрать средство по типу кожи и наносить его в любое время года», — посоветовала дерматолог. Она также отметила, что витамин С поможет сохранить молодость, потому как является природным антиоксидантом. В заключение Гендлер посоветовала использовать косметику с ретиноидами (небольшие жирорастворимые соединения, обновляющие клетки — прим. URA.RU) и местными ферментами. Ранее дерматолог Елена Агафонова рассказала, что сухость губ сигнализирует о дефиците микронутриентов. Она также обратила внимание на необходимость использования солнцезащитных средств даже в зимний период, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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