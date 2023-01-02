02 января 2023

В Британии назвали Столтенберга «разжигателем» третьей мировой войны

Читатели Daily Mail обвинили Столтенберга в разжигании третьей мировой войны
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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Читателей статьи возмутил призыв Столтенберга о наращивании помощи ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по вопросам кризиса на Украине, обвинив его в разжигании третьей мировой войны. Свое мнение они высказали в комментариях под публикацией с названием «Глава НАТО призвал западных союзников „нарастить“ производство вооружений для поддержки Украины».

«Разжигатели войны. У них есть безопасные бункеры, когда идет ядерный дождь. Плевать на нас», — написал пользователь Fedup1961 под публикацией. На призыв Столтенберга, адресованный союзникам НАТО, о необходимости оказать военную помощь ВСУ, комментатор Oldsoldier7492 написал: «И откуда возьмется большая часть этого „оружия“? О, да! Старые добрые США!» Еще один читатель статьи оставил комментарий: «Как насчет того, чтобы попытаться обсудить мир?»

Ранее политик из США Джеффри Ян призвал судить Йенса Столтенберга за военные преступления. По его словам, генсек НАТО должен находиться в тюрьме в Гааге и быть приговоренным к 30 годам без права на досрочное освобождение.

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Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по вопросам кризиса на Украине, обвинив его в разжигании третьей мировой войны. Свое мнение они высказали в комментариях под публикацией с названием «Глава НАТО призвал западных союзников „нарастить“ производство вооружений для поддержки Украины». «Разжигатели войны. У них есть безопасные бункеры, когда идет ядерный дождь. Плевать на нас», — написал пользователь Fedup1961 под публикацией. На призыв Столтенберга, адресованный союзникам НАТО, о необходимости оказать военную помощь ВСУ, комментатор Oldsoldier7492 написал: «И откуда возьмется большая часть этого „оружия“? О, да! Старые добрые США!» Еще один читатель статьи оставил комментарий: «Как насчет того, чтобы попытаться обсудить мир?» Ранее политик из США Джеффри Ян призвал судить Йенса Столтенберга за военные преступления. По его словам, генсек НАТО должен находиться в тюрьме в Гааге и быть приговоренным к 30 годам без права на досрочное освобождение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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