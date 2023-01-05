Медведев ответил на слова Cтолтенберга об оружии цитатой Оруэлла

Прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой. Такой цитатой из произведения Джорджа Оруэлла «1984» зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на его слова про мир и оружие.
«Столтенберг сказал, что оружие — это, по сути, путь к миру. Ведь „прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой“. Джордж Оруэлл, „1984“», — написал Медведев в Twitter.
Ранее Столтенберг заявил, что оружие — это путь к миру между Украиной и РФ. Именно на данное заявление и отреагировал зампредседателя Совбеза РФ.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны НАТО активно оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.
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Прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой. Такой цитатой из произведения Джорджа Оруэлла «1984» зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на его слова про мир и оружие. «Столтенберг сказал, что оружие — это, по сути, путь к миру. Ведь „прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой“. Джордж Оруэлл, „1984“», — написал Медведев в Twitter. Ранее Столтенберг заявил, что оружие — это путь к миру между Украиной и РФ. Именно на данное заявление и отреагировал зампредседателя Совбеза РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны НАТО активно оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.