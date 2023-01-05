Медведев ответил на слова Cтолтенберга об оружии цитатой Оруэлла 05 января 2023 в 22:06 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев отреагировал на заявление генсека НАТО цитатой из произведения Джорджа Оруэлла Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой. Такой цитатой из произведения Джорджа Оруэлла «1984» зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на его слова про мир и оружие. «Столтенберг сказал, что оружие — это, по сути, путь к миру. Ведь „прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой“. Джордж Оруэлл, „1984“», — написал Медведев в Twitter. Ранее Столтенберг заявил, что оружие — это путь к миру между Украиной и РФ. Именно на данное заявление и отреагировал зампредседателя Совбеза РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны НАТО активно оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой. Такой цитатой из произведения Джорджа Оруэлла «1984» зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на его слова про мир и оружие. «Столтенберг сказал, что оружие — это, по сути, путь к миру. Ведь „прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой“. Джордж Оруэлл, „1984“», — написал Медведев в Twitter. Ранее Столтенберг заявил, что оружие — это путь к миру между Украиной и РФ. Именно на данное заявление и отреагировал зампредседателя Совбеза РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны НАТО активно оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям