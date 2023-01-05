05 января 2023
04 января 2023
03 января 2023

Врачам в Тюмени предлагают заработать более полумиллиона рублей

В Тюмени врачам предлагают зарплату более полумиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Стоматологу предоставят ассистента и скидки на лечение Фото:

В Тюмени стоматологам готовы платить 600 тысяч рублей в месяц. Будущему сотруднику предстоит консультация пациентов и сотрудничество со смежными специалистами. Соответствующая вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru.

«Вакансия: стоматолог-ортопед. Вам предстоит заниматься: вести ортопедический прием в полном объеме, консультировать пациентов о состоянии их здоровья, совместно работать со смежными специалистами. Зарплата до 600 тысяч рублей в месяц», — указал работодатель.

На роль врача рассмотрят кандидата с опытом работы от четырех лет и знаниями современных методик лечения. Также сотрудник обязан стремиться к постоянному обучению и обладать навыками командной работы и коммуникабельностью. Будущему сотруднику, помимо высокой зарплаты, обещают ассистента, скидки на лечение и финансовую помощь в сложных ситуациях

Ранее URA.RU писало, что тюменцам заплатят за подработку полмиллиона рублей. Такую зарплату предлагают получать на должности менеджера по продажам сельхозтехники.

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В Тюмени стоматологам готовы платить 600 тысяч рублей в месяц. Будущему сотруднику предстоит консультация пациентов и сотрудничество со смежными специалистами. Соответствующая вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru. «Вакансия: стоматолог-ортопед. Вам предстоит заниматься: вести ортопедический прием в полном объеме, консультировать пациентов о состоянии их здоровья, совместно работать со смежными специалистами. Зарплата до 600 тысяч рублей в месяц», — указал работодатель. На роль врача рассмотрят кандидата с опытом работы от четырех лет и знаниями современных методик лечения. Также сотрудник обязан стремиться к постоянному обучению и обладать навыками командной работы и коммуникабельностью. Будущему сотруднику, помимо высокой зарплаты, обещают ассистента, скидки на лечение и финансовую помощь в сложных ситуациях Ранее URA.RU писало, что тюменцам заплатят за подработку полмиллиона рублей. Такую зарплату предлагают получать на должности менеджера по продажам сельхозтехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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