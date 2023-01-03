Тюменцам предложили подработку за полмиллиона рублей в месяц

04 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменцам предложили высокооплачиваемую подработку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменцам предлагают должность менеджера по продажам сельхозтехники с месячной зарплатой от 500 тыс. рублей. Вакансия предусматривает удаленность работы и совмещение с основным видом деятельности. Информация о вакансии размещена на онлайн-сервисе hh.ru. «Требуемый опыт работы: 3—6 лет. Удаленная работа. Возможно совмещать с основным местом работы. Оплата за результат или рекомендацию», — говорится в публикации. Ранее URA.RU сообщало о высокооплачиваемых вакансиях на освобожденных территориях, которые предлагают тюменцам. Так, тюменским разнорабочим предлагают работу в ДНР за 160 тыс. рублей, а охранникам — за 170 тыс. рублей.

Тюменцам предлагают должность менеджера по продажам сельхозтехники с месячной зарплатой от 500 тыс. рублей. Вакансия предусматривает удаленность работы и совмещение с основным видом деятельности. Информация о вакансии размещена на онлайн-сервисе hh.ru. «Требуемый опыт работы: 3—6 лет. Удаленная работа. Возможно совмещать с основным местом работы. Оплата за результат или рекомендацию», — говорится в публикации. Ранее URA.RU сообщало о высокооплачиваемых вакансиях на освобожденных территориях, которые предлагают тюменцам. Так, тюменским разнорабочим предлагают работу в ДНР за 160 тыс. рублей, а охранникам — за 170 тыс. рублей.