03 января 2023
02 января 2023

Тюменцам предложили подработку за полмиллиона рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцам предложили высокооплачиваемую подработку Фото:

Тюменцам предлагают должность менеджера по продажам сельхозтехники с месячной зарплатой от 500 тыс. рублей. Вакансия предусматривает удаленность работы и совмещение с основным видом деятельности. Информация о вакансии размещена на онлайн-сервисе hh.ru.

«Требуемый опыт работы: 3—6 лет. Удаленная работа. Возможно совмещать с основным местом работы. Оплата за результат или рекомендацию», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU сообщало о высокооплачиваемых вакансиях на освобожденных территориях, которые предлагают тюменцам. Так, тюменским разнорабочим предлагают работу в ДНР за 160 тыс. рублей, а охранникам — за 170 тыс. рублей.

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Тюменцам предлагают должность менеджера по продажам сельхозтехники с месячной зарплатой от 500 тыс. рублей. Вакансия предусматривает удаленность работы и совмещение с основным видом деятельности. Информация о вакансии размещена на онлайн-сервисе hh.ru. «Требуемый опыт работы: 3—6 лет. Удаленная работа. Возможно совмещать с основным местом работы. Оплата за результат или рекомендацию», — говорится в публикации. Ранее URA.RU сообщало о высокооплачиваемых вакансиях на освобожденных территориях, которые предлагают тюменцам. Так, тюменским разнорабочим предлагают работу в ДНР за 160 тыс. рублей, а охранникам — за 170 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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