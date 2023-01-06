WAZ: поставки танков Украине стали поворотным моментом в СВО

Усиление поставок западными странами Киеву танков — поворотный момент в позиции запада в конфликте на Украине. Об этом пишет немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).
«После того, как Франция поставила разведывательные танки, ее примеру последовали Германия и США. Последний натиск Франции и США (в вопросе поставок Украине танков — прим. URA.RU) знаменует собой поворотный момент в позиции Запада в российско-украинском конфликте», — пишет газета.
Журналисты пояснили что «поворотный момент» знаменует собой увеличение Западом поставок Киеву тяжелого вооружения в виде, в том числе, танков «с большей боевой мощью». Так, отправить Украине легкие боевые танки AMX-10 RC в скором времени намерена Франция, а США и Германия уже договорились помочь украинской стороне бронетранспортерами.
Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора достигли договоренности в вопросе поставок Украине вооружения. Соединенные Штаты отправят Киеву боевые машины пехот (БМП) Bradley, а Германия — БМП Marder. Байден, в свою очередь, отмечал, что сейчас боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе, сообщает «Национальная служба новостей».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Усиление поставок западными странами Киеву танков — поворотный момент в позиции запада в конфликте на Украине. Об этом пишет немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). «После того, как Франция поставила разведывательные танки, ее примеру последовали Германия и США. Последний натиск Франции и США (в вопросе поставок Украине танков — прим. URA.RU) знаменует собой поворотный момент в позиции Запада в российско-украинском конфликте», — пишет газета. Журналисты пояснили что «поворотный момент» знаменует собой увеличение Западом поставок Киеву тяжелого вооружения в виде, в том числе, танков «с большей боевой мощью». Так, отправить Украине легкие боевые танки AMX-10 RC в скором времени намерена Франция, а США и Германия уже договорились помочь украинской стороне бронетранспортерами. Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора достигли договоренности в вопросе поставок Украине вооружения. Соединенные Штаты отправят Киеву боевые машины пехот (БМП) Bradley, а Германия — БМП Marder. Байден, в свою очередь, отмечал, что сейчас боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе, сообщает «Национальная служба новостей».