WAZ: поставки танков Украине стали поворотным моментом в СВО

06 января 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Франция отправит Украине боевые танки, считают журналисты WAZ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Усиление поставок западными странами Киеву танков — поворотный момент в позиции запада в конфликте на Украине. Об этом пишет немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). «После того, как Франция поставила разведывательные танки, ее примеру последовали Германия и США. Последний натиск Франции и США (в вопросе поставок Украине танков — прим. URA.RU) знаменует собой поворотный момент в позиции Запада в российско-украинском конфликте», — пишет газета . Журналисты пояснили что «поворотный момент» знаменует собой увеличение Западом поставок Киеву тяжелого вооружения в виде, в том числе, танков «с большей боевой мощью». Так, отправить Украине легкие боевые танки AMX-10 RC в скором времени намерена Франция, а США и Германия уже договорились помочь украинской стороне бронетранспортерами. Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора достигли договоренности в вопросе поставок Украине вооружения. Соединенные Штаты отправят Киеву боевые машины пехот (БМП) Bradley, а Германия — БМП Marder. Байден, в свою очередь, отмечал, что сейчас боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе, сообщает «Национальная служба новостей».

Усиление поставок западными странами Киеву танков — поворотный момент в позиции запада в конфликте на Украине. Об этом пишет немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). «После того, как Франция поставила разведывательные танки, ее примеру последовали Германия и США. Последний натиск Франции и США (в вопросе поставок Украине танков — прим. URA.RU) знаменует собой поворотный момент в позиции Запада в российско-украинском конфликте», — пишет газета. Журналисты пояснили что «поворотный момент» знаменует собой увеличение Западом поставок Киеву тяжелого вооружения в виде, в том числе, танков «с большей боевой мощью». Так, отправить Украине легкие боевые танки AMX-10 RC в скором времени намерена Франция, а США и Германия уже договорились помочь украинской стороне бронетранспортерами. Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора достигли договоренности в вопросе поставок Украине вооружения. Соединенные Штаты отправят Киеву боевые машины пехот (БМП) Bradley, а Германия — БМП Marder. Байден, в свою очередь, отмечал, что сейчас боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе, сообщает «Национальная служба новостей».