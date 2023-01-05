05 января 2023

Байден и Шольц договорились совместно укрепить армию Украины

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, байден джо, шольц олаф
США и Германия организуют поставки ВСУ боевых машин пехоты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США планируют предоставить киевским властям боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это следует из заявлении на сайте Белого дома по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с американским лидером Джо Байденом.

«США намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия намерена предоставить Украине боевые машины пехоты Marder. Обе страны планируют обучить украинские силы работе с соответствующими системами», — сказано на официальном сайте Белого дома. Кроме того, сообщается, что Германия намерена поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительные батареи ПВО Patriot.

Ранее поступали сообщения о том, что Германия собирается поднять военную поддержку ВСУ на новый уровень, организовав поставки БМП Marder. Военная помощь Запада, однако, была поставлена под сомнение военными экспертами, которые считают, что Соединенные Штаты поставляют Украине «металлолом» ради обновления собственных военных запасов, передает RT.

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США планируют предоставить киевским властям боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это следует из заявлении на сайте Белого дома по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с американским лидером Джо Байденом. «США намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия намерена предоставить Украине боевые машины пехоты Marder. Обе страны планируют обучить украинские силы работе с соответствующими системами», — сказано на официальном сайте Белого дома. Кроме того, сообщается, что Германия намерена поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительные батареи ПВО Patriot. Ранее поступали сообщения о том, что Германия собирается поднять военную поддержку ВСУ на новый уровень, организовав поставки БМП Marder. Военная помощь Запада, однако, была поставлена под сомнение военными экспертами, которые считают, что Соединенные Штаты поставляют Украине «металлолом» ради обновления собственных военных запасов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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