05 января 2023
04 января 2023

Роспотребнадзор попросил жителей ХМАО остаться дома на Рождество

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанам советуют провести каникулы дома из-за роста заболеваемости гриппом Фото:
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Свиной грипп — 2022

Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал жителям региона провести Рождественские каникулы дома и воздержаться от путешествий из-за роста заболеваемости гриппом. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«В условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции, эпидемического подъема заболеваемости гриппом Рождественские каникулы лучше провести дома», — говорится в сообщении. В ведомстве советуют провести праздник в кругу семьи и отказаться от путешествий.

При этом в ведомстве отмечают, если жители решили провести каникулы за границей, то необходимо соблюдать ряд мер безопасности. «При планировании отдыха в странах с тропическим и субтропическим климатом туристам целесообразно запросить необходимую информацию у туроператоров и тщательно соблюдать меры предосторожности: избегать общепита и рынков, употреблять воду в фабричной упаковке, применять репелленты и инсектициды», — уточняют в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор обеспокоен ростом числа больных пневмонией в ХМАО. Тогда в ведомстве отмечали, что почти половину заболевших госпитализируют — 48,8% пациентов нуждаются в наблюдении медиков.

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Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал жителям региона провести Рождественские каникулы дома и воздержаться от путешествий из-за роста заболеваемости гриппом. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. «В условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции, эпидемического подъема заболеваемости гриппом Рождественские каникулы лучше провести дома», — говорится в сообщении. В ведомстве советуют провести праздник в кругу семьи и отказаться от путешествий. При этом в ведомстве отмечают, если жители решили провести каникулы за границей, то необходимо соблюдать ряд мер безопасности. «При планировании отдыха в странах с тропическим и субтропическим климатом туристам целесообразно запросить необходимую информацию у туроператоров и тщательно соблюдать меры предосторожности: избегать общепита и рынков, употреблять воду в фабричной упаковке, применять репелленты и инсектициды», — уточняют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор обеспокоен ростом числа больных пневмонией в ХМАО. Тогда в ведомстве отмечали, что почти половину заболевших госпитализируют — 48,8% пациентов нуждаются в наблюдении медиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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