Роспотребнадзор попросил жителей ХМАО остаться дома на Рождество

06 января 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Югорчанам советуют провести каникулы дома из-за роста заболеваемости гриппом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал жителям региона провести Рождественские каникулы дома и воздержаться от путешествий из-за роста заболеваемости гриппом. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. «В условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции, эпидемического подъема заболеваемости гриппом Рождественские каникулы лучше провести дома», — говорится в сообщении. В ведомстве советуют провести праздник в кругу семьи и отказаться от путешествий. При этом в ведомстве отмечают, если жители решили провести каникулы за границей, то необходимо соблюдать ряд мер безопасности. «При планировании отдыха в странах с тропическим и субтропическим климатом туристам целесообразно запросить необходимую информацию у туроператоров и тщательно соблюдать меры предосторожности: избегать общепита и рынков, употреблять воду в фабричной упаковке, применять репелленты и инсектициды», — уточняют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор обеспокоен ростом числа больных пневмонией в ХМАО. Тогда в ведомстве отмечали, что почти половину заболевших госпитализируют — 48,8% пациентов нуждаются в наблюдении медиков.

Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал жителям региона провести Рождественские каникулы дома и воздержаться от путешествий из-за роста заболеваемости гриппом. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. «В условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции, эпидемического подъема заболеваемости гриппом Рождественские каникулы лучше провести дома», — говорится в сообщении. В ведомстве советуют провести праздник в кругу семьи и отказаться от путешествий. При этом в ведомстве отмечают, если жители решили провести каникулы за границей, то необходимо соблюдать ряд мер безопасности. «При планировании отдыха в странах с тропическим и субтропическим климатом туристам целесообразно запросить необходимую информацию у туроператоров и тщательно соблюдать меры предосторожности: избегать общепита и рынков, употреблять воду в фабричной упаковке, применять репелленты и инсектициды», — уточняют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор обеспокоен ростом числа больных пневмонией в ХМАО. Тогда в ведомстве отмечали, что почти половину заболевших госпитализируют — 48,8% пациентов нуждаются в наблюдении медиков.