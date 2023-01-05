Роспотребнадзор попросил жителей ХМАО остаться дома на Рождество

Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал жителям региона провести Рождественские каникулы дома и воздержаться от путешествий из-за роста заболеваемости гриппом. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
«В условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции, эпидемического подъема заболеваемости гриппом Рождественские каникулы лучше провести дома», — говорится в сообщении. В ведомстве советуют провести праздник в кругу семьи и отказаться от путешествий.
При этом в ведомстве отмечают, если жители решили провести каникулы за границей, то необходимо соблюдать ряд мер безопасности. «При планировании отдыха в странах с тропическим и субтропическим климатом туристам целесообразно запросить необходимую информацию у туроператоров и тщательно соблюдать меры предосторожности: избегать общепита и рынков, употреблять воду в фабричной упаковке, применять репелленты и инсектициды», — уточняют в Роспотребнадзоре.
Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор обеспокоен ростом числа больных пневмонией в ХМАО. Тогда в ведомстве отмечали, что почти половину заболевших госпитализируют — 48,8% пациентов нуждаются в наблюдении медиков.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».