ВСУ вошли в топ-15 армий мира

06 января 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

ВСУ усилились после начала российской спецоперации, отметили исследователи Фото: Официальный сайт президента Украины Вооруженные силы Украины заняли 15-е место в рейтинге самых мощных армий мира. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном порталом Global Firepower. «На 2023 год Украина занимает 15-е место из 145 стран, рассматриваемых для ежегодного обзора стран в сфере военной мощи», — говорится в сообщении, опубликованном на портале . Россия в этом рейтинге находится на втором месте, уступая лишь США. Исследователи пояснили, что в сфере военной мощи каждая страна оценивается по индивидуальным и коллективным значениям. Они, в свою очередь, обрабатываются по внутренней формуле, которая выдает общий индекс военной мощи государства. На портале отметили, что украинская армия значительно улучшила свои позиции в рейтинге благодаря финансовой и военной помощи западных стран после начала Россией спецоперации. Так, например, США в скором времени намерены передать Украине новый, крупнейший с начала боевых действий, пакет военной помощи, стоимостью в три миллиарда долларов, сообщает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины заняли 15-е место в рейтинге самых мощных армий мира. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном порталом Global Firepower. «На 2023 год Украина занимает 15-е место из 145 стран, рассматриваемых для ежегодного обзора стран в сфере военной мощи», — говорится в сообщении, опубликованном на портале. Россия в этом рейтинге находится на втором месте, уступая лишь США. Исследователи пояснили, что в сфере военной мощи каждая страна оценивается по индивидуальным и коллективным значениям. Они, в свою очередь, обрабатываются по внутренней формуле, которая выдает общий индекс военной мощи государства. На портале отметили, что украинская армия значительно улучшила свои позиции в рейтинге благодаря финансовой и военной помощи западных стран после начала Россией спецоперации. Так, например, США в скором времени намерены передать Украине новый, крупнейший с начала боевых действий, пакет военной помощи, стоимостью в три миллиарда долларов, сообщает «Национальная служба новостей».