ВСУ вошли в топ-15 армий мира

ВСУ усилились после начала российской спецоперации, отметили исследователиФото: Официальный сайт президента Украины
Вооруженные силы Украины заняли 15-е место в рейтинге самых мощных армий мира. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном порталом Global Firepower.
«На 2023 год Украина занимает 15-е место из 145 стран, рассматриваемых для ежегодного обзора стран в сфере военной мощи», — говорится в сообщении, опубликованном на портале. Россия в этом рейтинге находится на втором месте, уступая лишь США.
Исследователи пояснили, что в сфере военной мощи каждая страна оценивается по индивидуальным и коллективным значениям. Они, в свою очередь, обрабатываются по внутренней формуле, которая выдает общий индекс военной мощи государства.
На портале отметили, что украинская армия значительно улучшила свои позиции в рейтинге благодаря финансовой и военной помощи западных стран после начала Россией спецоперации. Так, например, США в скором времени намерены передать Украине новый, крупнейший с начала боевых действий, пакет военной помощи, стоимостью в три миллиарда долларов, сообщает «Национальная служба новостей».
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Вооруженные силы Украины заняли 15-е место в рейтинге самых мощных армий мира. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном порталом Global Firepower. «На 2023 год Украина занимает 15-е место из 145 стран, рассматриваемых для ежегодного обзора стран в сфере военной мощи», — говорится в сообщении, опубликованном на портале. Россия в этом рейтинге находится на втором месте, уступая лишь США. Исследователи пояснили, что в сфере военной мощи каждая страна оценивается по индивидуальным и коллективным значениям. Они, в свою очередь, обрабатываются по внутренней формуле, которая выдает общий индекс военной мощи государства. На портале отметили, что украинская армия значительно улучшила свои позиции в рейтинге благодаря финансовой и военной помощи западных стран после начала Россией спецоперации. Так, например, США в скором времени намерены передать Украине новый, крупнейший с начала боевых действий, пакет военной помощи, стоимостью в три миллиарда долларов, сообщает «Национальная служба новостей».