Мэр Кургана собирается штрафовать управкомпании

06 января 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Глава Кургана недовольна уборкой городских дворов от снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане за некачественную уборку снега во дворах будут штрафовать руководителей управляющих компаний. Об этом представителей УК предупредила глава города Елена Ситникова на совещании в мэрии. Объезды дворов будут проводиться ежедневно, написала Ситникова в своем telegram-канале. «Провели совещание с руководителями управляющих организаций по уборке дворов. Выезды последних дней показали, что не все из них справляются со своими обязанностями. […] Объезды дворов в дальнейшем также будем проводить ежедневно. За некачественную уборку руководителям управкомпаний будут выписываться штрафы», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Глава города отметила, что уборка дворовых территорий должна проводиться системно. Особое внимание УК следует обратить на расчистку междворовых проездов. При этом весь убранный снег нужно вывозить, а не складировать во дворе. 9 января в департаменте ЖКХ пройдет горячая линия с участием ГЖИ, прокуратуры и руководителей УК по вопросам уборки дворовых территорий. С вопросами и жалобами можно обращаться с 14.00 до 17.00 часов по телефону 42-85-00. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за плохой уборки дворов и улиц всех руководителей управляющих компаний собрали в мэрии на срочное совещание. После рейда по дворам 5 января глава города осталась недовольна работой городских служб и УК по уборке снега. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане за некачественную уборку снега во дворах будут штрафовать руководителей управляющих компаний. Об этом представителей УК предупредила глава города Елена Ситникова на совещании в мэрии. Объезды дворов будут проводиться ежедневно, написала Ситникова в своем telegram-канале. «Провели совещание с руководителями управляющих организаций по уборке дворов. Выезды последних дней показали, что не все из них справляются со своими обязанностями. […] Объезды дворов в дальнейшем также будем проводить ежедневно. За некачественную уборку руководителям управкомпаний будут выписываться штрафы», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Глава города отметила, что уборка дворовых территорий должна проводиться системно. Особое внимание УК следует обратить на расчистку междворовых проездов. При этом весь убранный снег нужно вывозить, а не складировать во дворе. 9 января в департаменте ЖКХ пройдет горячая линия с участием ГЖИ, прокуратуры и руководителей УК по вопросам уборки дворовых территорий. С вопросами и жалобами можно обращаться с 14.00 до 17.00 часов по телефону 42-85-00. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за плохой уборки дворов и улиц всех руководителей управляющих компаний собрали в мэрии на срочное совещание. После рейда по дворам 5 января глава города осталась недовольна работой городских служб и УК по уборке снега.