Мэрия Кургана собирает срочное совещание с директорами управкомпаний

В Кургане из-за плохой уборки дворов и улиц всех руководителей управляющих компаний соберут в мэрии на срочное совещание. Об этом сообщила в своем telegram-канале мэр города Елена Ситникова после рабочей поездки по дворам и улицам.
«Завтра на рабочую встречу в администрацию города приглашены руководители всех управляющих организаций. Обязательно проконтролируем, как управкомпании устранили замечания. Объезды дворовых территорий и дальше будем проводить на регулярной основе, в том числе в выходные и в праздничные дни. Руководителей недобросовестных УК будем привлекать к ответственности», — заявила Ситникова. После рейда, проведенного 5 января, глава города осталась недовольна работой городских служб и УК по уборке снега.
Ранее глава региона Вадим Шумков поручил мэру Кургана и коллегами из областного правительства и госжилинспекции провести проверку работы уравкомпаний по устранению последствий снегопада. В ходе рейда замгубернатора Констатин Малышев сделал выговор Ситниковой из-за плохой работы коммунальных служб. Также после выездного совещания стало известно, что за неудовлетворительную работу уволили руководителя МУП «Прометей» Галину Вихареву. На ее место был назначен главный инженер компании Константин Гаврилов.
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».