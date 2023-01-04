Мэрия Кургана собирает срочное совещание с директорами управкомпаний

05 января 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

В администрации Кургана проведут срочное совещание с управкомпаниями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за плохой уборки дворов и улиц всех руководителей управляющих компаний соберут в мэрии на срочное совещание. Об этом сообщила в своем telegram-канале мэр города Елена Ситникова после рабочей поездки по дворам и улицам. «Завтра на рабочую встречу в администрацию города приглашены руководители всех управляющих организаций. Обязательно проконтролируем, как управкомпании устранили замечания. Объезды дворовых территорий и дальше будем проводить на регулярной основе, в том числе в выходные и в праздничные дни. Руководителей недобросовестных УК будем привлекать к ответственности», — заявила Ситникова. После рейда, проведенного 5 января, глава города осталась недовольна работой городских служб и УК по уборке снега. Ранее глава региона Вадим Шумков поручил мэру Кургана и коллегами из областного правительства и госжилинспекции провести проверку работы уравкомпаний по устранению последствий снегопада. В ходе рейда замгубернатора Констатин Малышев сделал выговор Ситниковой из-за плохой работы коммунальных служб. Также после выездного совещания стало известно, что за неудовлетворительную работу уволили руководителя МУП «Прометей» Галину Вихареву. На ее место был назначен главный инженер компании Константин Гаврилов.

В Кургане из-за плохой уборки дворов и улиц всех руководителей управляющих компаний соберут в мэрии на срочное совещание. Об этом сообщила в своем telegram-канале мэр города Елена Ситникова после рабочей поездки по дворам и улицам. «Завтра на рабочую встречу в администрацию города приглашены руководители всех управляющих организаций. Обязательно проконтролируем, как управкомпании устранили замечания. Объезды дворовых территорий и дальше будем проводить на регулярной основе, в том числе в выходные и в праздничные дни. Руководителей недобросовестных УК будем привлекать к ответственности», — заявила Ситникова. После рейда, проведенного 5 января, глава города осталась недовольна работой городских служб и УК по уборке снега. Ранее глава региона Вадим Шумков поручил мэру Кургана и коллегами из областного правительства и госжилинспекции провести проверку работы уравкомпаний по устранению последствий снегопада. В ходе рейда замгубернатора Констатин Малышев сделал выговор Ситниковой из-за плохой работы коммунальных служб. Также после выездного совещания стало известно, что за неудовлетворительную работу уволили руководителя МУП «Прометей» Галину Вихареву. На ее место был назначен главный инженер компании Константин Гаврилов.