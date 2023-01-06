Два человека погибли в аварии на трассе «Пермь-Екатеринбург»

06 января 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 107 километре федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. «Сегодня около 12.20 на 107 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ водитель автомобиля Toyota Avensis, по предварительным данным, отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Lada Kalina. В результате аварии водитель и пассажир отечественной легковушки скончались, водитель и четыре пассажира Toyota получили различные травмы и были госпитализированы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным пресс-службы краевого управления МЧС, возгорания и разлива топлива в результате аварии не произошло.

На 107 километре федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. «Сегодня около 12.20 на 107 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ водитель автомобиля Toyota Avensis, по предварительным данным, отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Lada Kalina. В результате аварии водитель и пассажир отечественной легковушки скончались, водитель и четыре пассажира Toyota получили различные травмы и были госпитализированы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным пресс-службы краевого управления МЧС, возгорания и разлива топлива в результате аварии не произошло.