Два человека погибли в аварии на трассе «Пермь-Екатеринбург»

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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Фото:

На 107 километре федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

«Сегодня около 12.20 на 107 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ водитель автомобиля Toyota Avensis, по предварительным данным, отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Lada Kalina. В результате аварии водитель и пассажир отечественной легковушки скончались, водитель и четыре пассажира Toyota получили различные травмы и были госпитализированы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным пресс-службы краевого управления МЧС, возгорания и разлива топлива в результате аварии не произошло.

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На 107 километре федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. «Сегодня около 12.20 на 107 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ водитель автомобиля Toyota Avensis, по предварительным данным, отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Lada Kalina. В результате аварии водитель и пассажир отечественной легковушки скончались, водитель и четыре пассажира Toyota получили различные травмы и были госпитализированы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным пресс-службы краевого управления МЧС, возгорания и разлива топлива в результате аварии не произошло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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