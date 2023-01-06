Академик Сивков назвал опасные последствия поставок на Украину танков с Запада

Академик Сивков: Запад начнет поставлять на Украину тяжелую боевую технику
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После легких боевых машин Запад начнет поставлять тяжелые танки, считает Константин Сивков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После отправки на Украину американских БМП Bradley (боевые машины пехоты), французских танков AMX-10 страны Запады перейдут к поставкам более тяжелой техники — «Леопардов» и «Абрамсов». Таким мнением в беседе с URA.RU поделился действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

«Пока предполагается поставка достаточно легких машин — это БМП Bradley, это французские танки AMX-10 с 75-миллиметровой пушкой, это тяжелые разведывательные бронеавтомобили, которые называются еще колесные танки, со 105-миллиметровой пушкой. Эта техника позволит в определенной степени осуществлять локальные наступательные действия на отдельных направлениях. Крупномасштабные на ней осуществить будет проблематично. Для этого нужна будет тяжелая боевая техника, способная удерживать попадания в лобовую проекцию бронебойных снарядов, противотанковых ракет. Но это пока проба пера. Дальше могут пойти уже основные боевые танки: „Леопарды“ и „Абрамсы“», — объяснил Константин Сивков.

Доктор военных наук подчеркнул, что поставки на Украину американских БМП и французских танков являются новым этапом раскручивания вмешательства НАТО в ход спецоперации. «Так или иначе — это новый этап раскручивания вмешательства НАТО в конфликт на Украине. Уже непосредственно. Поскольку обслуживание этой техники потребует участия специалистов НАТО», — добавил Сивков.

Итогом телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Америки Джо Байденом стало принятие решения о поставках на Украину новой техники. США намерены отправить БМП Bradley, Германия — БМП Marder и дополнительные батареи Patriot. Обе страны также планируют обучить ВСУ работе с этой техникой.

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После отправки на Украину американских БМП Bradley (боевые машины пехоты), французских танков AMX-10 страны Запады перейдут к поставкам более тяжелой техники — «Леопардов» и «Абрамсов». Таким мнением в беседе с URA.RU поделился действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Пока предполагается поставка достаточно легких машин — это БМП Bradley, это французские танки AMX-10 с 75-миллиметровой пушкой, это тяжелые разведывательные бронеавтомобили, которые называются еще колесные танки, со 105-миллиметровой пушкой. Эта техника позволит в определенной степени осуществлять локальные наступательные действия на отдельных направлениях. Крупномасштабные на ней осуществить будет проблематично. Для этого нужна будет тяжелая боевая техника, способная удерживать попадания в лобовую проекцию бронебойных снарядов, противотанковых ракет. Но это пока проба пера. Дальше могут пойти уже основные боевые танки: „Леопарды“ и „Абрамсы“», — объяснил Константин Сивков. Доктор военных наук подчеркнул, что поставки на Украину американских БМП и французских танков являются новым этапом раскручивания вмешательства НАТО в ход спецоперации. «Так или иначе — это новый этап раскручивания вмешательства НАТО в конфликт на Украине. Уже непосредственно. Поскольку обслуживание этой техники потребует участия специалистов НАТО», — добавил Сивков. Итогом телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Америки Джо Байденом стало принятие решения о поставках на Украину новой техники. США намерены отправить БМП Bradley, Германия — БМП Marder и дополнительные батареи Patriot. Обе страны также планируют обучить ВСУ работе с этой техникой.
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