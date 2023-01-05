Полиция ХМАО спасла больницу от пациента, который бросался на людей с ножницами

06 января 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Полицейские спасли медиков от агрессивного пациента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские помогли врачам Няганьской окружной больницы усмирить агрессивного пациента. Он угрожал окружающим ножницами и наносил себе увечья. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по ХМАО. «В дежурную часть обратилась медсестра. Один из пациентов внезапно стал проявлять агрессию и вести себя неадекватно. Угрожая ножницами окружающим, он наносил себе увечья», — сообщили в полиции. По информации УМВД, На вызов выехали оперуполномоченные, которые отвлекли пациента беседой и обезвредили.

Полицейские помогли врачам Няганьской окружной больницы усмирить агрессивного пациента. Он угрожал окружающим ножницами и наносил себе увечья. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по ХМАО. «В дежурную часть обратилась медсестра. Один из пациентов внезапно стал проявлять агрессию и вести себя неадекватно. Угрожая ножницами окружающим, он наносил себе увечья», — сообщили в полиции. По информации УМВД, На вызов выехали оперуполномоченные, которые отвлекли пациента беседой и обезвредили.