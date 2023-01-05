05 января 2023

Под Магнитогорском пожилой водитель устроил смертельное ДТП, вылетев на встречку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии погибло два человека Фото:

Под Магнитогорском (Челябинская область) водитель Daewoo Nexia выехал на встречную сторону и спровоцировал смертельно ДТП. В аварии погибло два человека, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 6 января в 15:00 на 64 километре автодороги „Магнитогорск-Кизис-Сибай“. Водитель Daewoo Nexia 1947 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Camry», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП водитель Daewoo Nexia и его пассажир-женщина 1958 года рождения скончались на месте. Водитель автомобиля Toyota Camry и два пассажира 1991 и 1993 годов рождения получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Авария произошла на 64 километре автодороги «Магнитогорск-Кизис-Сибай»
Фото:

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Под Магнитогорском (Челябинская область) водитель Daewoo Nexia выехал на встречную сторону и спровоцировал смертельно ДТП. В аварии погибло два человека, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. «Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 6 января в 15:00 на 64 километре автодороги „Магнитогорск-Кизис-Сибай“. Водитель Daewoo Nexia 1947 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Camry», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате ДТП водитель Daewoo Nexia и его пассажир-женщина 1958 года рождения скончались на месте. Водитель автомобиля Toyota Camry и два пассажира 1991 и 1993 годов рождения получили травмы и были доставлены в медучреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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