Алексей Текслер предпочитает отдыхать на новогодних каникулах в ГЛЦ «Банное» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с женой и сыном отдыхают на горнолыжном курорте «Банное» под Магнитогорском. Об этом 6 января в социальных сетях сообщила супруга главы региона Ирина Текслер.

«Заканчиваются наши прекрасные новогодние каникулы, которые мы традиционно проводим в ГЛЦ „Металлург-Магнитогорск. Банное“. Мы катаемся на лыжах и наслаждаясь природой Южного Урала», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте» и выложила семейную фотографию с отдыха.

По словам жены губернатора, даже в эти дни глава семьи уезжал работать в Бреды, потому что ему нельзя долго быть на каникулах. Текслер также добавила, что договорилась лично с Евгением Мироновым, художественным руководителем Театра Наций, о проведении в 2023 году в Магнитогорске фестиваля Театров малых городов России. В конце мая Магнитогорск будет принимать самые лучшие театры страны.