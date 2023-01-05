05 января 2023

Челябинский губернатор с женой и сыном отдыхают на горнолыжном курорте. Фото

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Лыжная трасса и Текслер с Котовой. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер предпочитает отдыхать на новогодних каникулах в ГЛЦ «Банное» Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с женой и сыном отдыхают на горнолыжном курорте «Банное» под Магнитогорском. Об этом 6 января в социальных сетях сообщила супруга главы региона Ирина Текслер.

«Заканчиваются наши прекрасные новогодние каникулы, которые мы традиционно проводим в ГЛЦ „Металлург-Магнитогорск. Банное“. Мы катаемся на лыжах и наслаждаясь природой Южного Урала», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте» и выложила семейную фотографию с отдыха.

По словам жены губернатора, даже в эти дни глава семьи уезжал работать в Бреды, потому что ему нельзя долго быть на каникулах. Текслер также добавила, что договорилась лично с Евгением Мироновым, художественным руководителем Театра Наций, о проведении в 2023 году в Магнитогорске фестиваля Театров малых городов России. В конце мая Магнитогорск будет принимать самые лучшие театры страны.

Ирина Текслер написала, что прекрасные новогодние каникулы заканчиваются
Фото:

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Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с женой и сыном отдыхают на горнолыжном курорте «Банное» под Магнитогорском. Об этом 6 января в социальных сетях сообщила супруга главы региона Ирина Текслер. «Заканчиваются наши прекрасные новогодние каникулы, которые мы традиционно проводим в ГЛЦ „Металлург-Магнитогорск. Банное“. Мы катаемся на лыжах и наслаждаясь природой Южного Урала», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте» и выложила семейную фотографию с отдыха. По словам жены губернатора, даже в эти дни глава семьи уезжал работать в Бреды, потому что ему нельзя долго быть на каникулах. Текслер также добавила, что договорилась лично с Евгением Мироновым, художественным руководителем Театра Наций, о проведении в 2023 году в Магнитогорске фестиваля Театров малых городов России. В конце мая Магнитогорск будет принимать самые лучшие театры страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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