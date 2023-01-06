У базы отдыха есть выход на собственный пляж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Октябрьском Верхнего Уфалея Челябинской области выставлена на продажу база отдыха с собственным пляжем за 47 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«Предлагается к продаже участок земли в реликтовом сосновом бору с выходом на собственный пляж. Поселок Октябрьский, 165 км от Челябинска и 127 км от Екатеринбурга. Стоимость 47 миллионов рублей, торг», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что за эту цену он предлагает приобрести участок земли площадью 120,5 тысяч квадратных метров, на котором расположены три двухэтажных корпуса, столовая, душевая, а также вспомогательные помещения, подстанция и скважины. Территория огорожена забором высотой 2,7 метра и охраняется.

Ранее стало известно, что челябинцы полностью раскупили новогодние туры на местные базы отдыха. Участники рынка сообщили URA.RU о многократно возросшем спросе на подобный вид отдыха по сравнению с декабрем 2021 года.