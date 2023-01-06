Владимир Путин встречает Рождество на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля
Президент России Владимир Путин встречает Рождество на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля. Глава государства прибыл на церемонию, которая проходит в ночь с 6 на 7 января.
Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле. В 2022 году Путин встретил праздник в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
В кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве сейчас проходит рождественская проповедь во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Трансляция ведется на Rutub.
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