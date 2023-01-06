Путин встретил Рождество на богослужении в Благовещенском соборе Кремля. Видео 07 января 2023 в 02:50 Размер текста - 17 + Владимир Путин встречает Рождество на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин встречает Рождество на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля. Глава государства прибыл на церемонию, которая проходит в ночь с 6 на 7 января. Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле. В 2022 году Путин встретил праздник в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. В кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве сейчас проходит рождественская проповедь во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Трансляция ведется на Rutub. Президент России Владимир Путин встречает Рождество на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля. Глава государства прибыл на церемонию, которая проходит в ночь с 6 на 7 января. Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле. В 2022 году Путин встретил праздник в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. В кафедральном соборе храма Христа Спасителя в Москве сейчас проходит рождественская проповедь во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Трансляция ведется на Rutub. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям