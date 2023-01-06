Патриарх Кирилл призвал молиться за братьев и сестер на украинской земле

07 января 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл пожелал всем особым образом пережить рождественскую ночь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за братьев и сестер на украинской земле. Об этом он заявил в Рождественской проповеди. «Будем молиться за наших братьев и сестер на украинской земле, будем молиться за страну нашу, за властей, за воинство, за наших родных и близких в надежде на то, что силой и благодатью Божию правда победит», — сказал Патриарх Кирилл во время проповеди, трансляция которой ведется на Rutub из кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Ранее Патриарх Московский заявлял, что России и Украине следует остановить боевые действия на один день, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Позже президент России Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о вступлении в силу режима прекращения огня, связанный с Рождеством Христовым, который продлится с 12:00 6 января по 24:00 7 января.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за братьев и сестер на украинской земле. Об этом он заявил в Рождественской проповеди. «Будем молиться за наших братьев и сестер на украинской земле, будем молиться за страну нашу, за властей, за воинство, за наших родных и близких в надежде на то, что силой и благодатью Божию правда победит», — сказал Патриарх Кирилл во время проповеди, трансляция которой ведется на Rutub из кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Ранее Патриарх Московский заявлял, что России и Украине следует остановить боевые действия на один день, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Позже президент России Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о вступлении в силу режима прекращения огня, связанный с Рождеством Христовым, который продлится с 12:00 6 января по 24:00 7 января.