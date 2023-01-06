06 января 2023
05 января 2023

В ХМАО прошли рождественские службы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, свечи, церковь, вера, за упокой, религия, православие, христианство
Православные верующие из ХМАО посетили рождественскую службу Фото:

В храмах ХМАО прошли рождественские службы. Торжественную литургию в Воскресенском соборе Ханты-Мансийска отслужил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, сообщается в официальной группе Ханты-Мансийской митрополии в социальной сети «ВКонтакте».

«В праздник Рождества Иисуса Христа, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе г. Ханты-Мансийска. Ключарь Воскресенского кафедрального собора иерей Александр Петюр прочитал молитву о Святой Руси», — сообщается в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел показал проверяющему из Москвы строящийся собор в Сургуте. Московский митрополит Дионисий также посетил Югорск и Ханты-Мансийск.

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В храмах ХМАО прошли рождественские службы. Торжественную литургию в Воскресенском соборе Ханты-Мансийска отслужил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, сообщается в официальной группе Ханты-Мансийской митрополии в социальной сети «ВКонтакте». «В праздник Рождества Иисуса Христа, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе г. Ханты-Мансийска. Ключарь Воскресенского кафедрального собора иерей Александр Петюр прочитал молитву о Святой Руси», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел показал проверяющему из Москвы строящийся собор в Сургуте. Московский митрополит Дионисий также посетил Югорск и Ханты-Мансийск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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