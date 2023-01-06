В ХМАО прошли рождественские службы. Фото

07 января 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

Православные верующие из ХМАО посетили рождественскую службу Фото: Илья Московец © URA.RU В храмах ХМАО прошли рождественские службы. Торжественную литургию в Воскресенском соборе Ханты-Мансийска отслужил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, сообщается в официальной группе Ханты-Мансийской митрополии в социальной сети «ВКонтакте». «В праздник Рождества Иисуса Христа, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе г. Ханты-Мансийска. Ключарь Воскресенского кафедрального собора иерей Александр Петюр прочитал молитву о Святой Руси», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел показал проверяющему из Москвы строящийся собор в Сургуте. Московский митрополит Дионисий также посетил Югорск и Ханты-Мансийск.

В храмах ХМАО прошли рождественские службы. Торжественную литургию в Воскресенском соборе Ханты-Мансийска отслужил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, сообщается в официальной группе Ханты-Мансийской митрополии в социальной сети «ВКонтакте». «В праздник Рождества Иисуса Христа, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе г. Ханты-Мансийска. Ключарь Воскресенского кафедрального собора иерей Александр Петюр прочитал молитву о Святой Руси», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел показал проверяющему из Москвы строящийся собор в Сургуте. Московский митрополит Дионисий также посетил Югорск и Ханты-Мансийск.