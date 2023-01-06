06 января 2023

Патриарх Кирилл озвучил причины мировых конфликтов

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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, кафедральный собор рождества христова
Причиной мировых конфликтов является отдаление людей от веры, считает патриарх Кирилл Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Современные мировые конфликты происходят из-за отдаления людей от веры. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Все самые страшные конфликты сегодня происходят, потому что люди отдаляются от веры. И наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты преодолевать их», — заявил патриарх во время своей проповеди на Рождество, пожелав, чтобы вера помогла построить отношения, в том числе и на уровне взаимодействия между государствами.

Кроме того, патриарх призвал всех приверженцев христианской веры молиться о мире во всем мире. Трансляция религиозного праздника проводится в прямом эфире из храма Христа Спасителя в Москве.

Ранее патриарх Кирилл высказался о ситуации на Украине. Он заявил, что русская православная церковь (РПЦ) скорбит по всем погибшим и раненым в ходе конфликта на Украине и призвал всех молиться за братьев и сестер на украинской земле.

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Современные мировые конфликты происходят из-за отдаления людей от веры. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Все самые страшные конфликты сегодня происходят, потому что люди отдаляются от веры. И наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты преодолевать их», — заявил патриарх во время своей проповеди на Рождество, пожелав, чтобы вера помогла построить отношения, в том числе и на уровне взаимодействия между государствами. Кроме того, патриарх призвал всех приверженцев христианской веры молиться о мире во всем мире. Трансляция религиозного праздника проводится в прямом эфире из храма Христа Спасителя в Москве. Ранее патриарх Кирилл высказался о ситуации на Украине. Он заявил, что русская православная церковь (РПЦ) скорбит по всем погибшим и раненым в ходе конфликта на Украине и призвал всех молиться за братьев и сестер на украинской земле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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