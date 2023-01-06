Патриарх Кирилл озвучил причины мировых конфликтов

07 января 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Причиной мировых конфликтов является отдаление людей от веры, считает патриарх Кирилл Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Современные мировые конфликты происходят из-за отдаления людей от веры. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Все самые страшные конфликты сегодня происходят, потому что люди отдаляются от веры. И наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты преодолевать их», — заявил патриарх во время своей проповеди на Рождество, пожелав, чтобы вера помогла построить отношения, в том числе и на уровне взаимодействия между государствами. Кроме того, патриарх призвал всех приверженцев христианской веры молиться о мире во всем мире. Трансляция религиозного праздника проводится в прямом эфире из храма Христа Спасителя в Москве. Ранее патриарх Кирилл высказался о ситуации на Украине. Он заявил, что русская православная церковь (РПЦ) скорбит по всем погибшим и раненым в ходе конфликта на Украине и призвал всех молиться за братьев и сестер на украинской земле.

Современные мировые конфликты происходят из-за отдаления людей от веры. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Все самые страшные конфликты сегодня происходят, потому что люди отдаляются от веры. И наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты преодолевать их», — заявил патриарх во время своей проповеди на Рождество, пожелав, чтобы вера помогла построить отношения, в том числе и на уровне взаимодействия между государствами. Кроме того, патриарх призвал всех приверженцев христианской веры молиться о мире во всем мире. Трансляция религиозного праздника проводится в прямом эфире из храма Христа Спасителя в Москве. Ранее патриарх Кирилл высказался о ситуации на Украине. Он заявил, что русская православная церковь (РПЦ) скорбит по всем погибшим и раненым в ходе конфликта на Украине и призвал всех молиться за братьев и сестер на украинской земле.