06 января 2023

Патриарх Кирилл высказался о ситуации на Украине

Патриарх Кирилл: православная церковь скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших на Украине
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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл поблагодарил священников и волонтеров, которые помогают раненым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Патриарх Московский всея Руси Кирилл заявил о скорби православной церкви по всем погибшим и раненым на Украине. Он поблагодарил священников и волонтеров, которые помогают нуждающимся.

«Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо сострадаем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места»», — сказал Патриарх Кирилл в обращении к верующим, его слова передают «Известия».

Он поблагодарил священников и волонтеров, которые помогают раненым и нуждающимся. «Делами свидетельствуя о своей вере, заботясь о ближних и дальних, мы поистине становимся одной большой семьей», — добавил патриарх.

Патриарх Кирилл призвал всех молиться за братьев и сестер на украинской земле. Об этом он заявил в Рождественской проповеди. Патриарх поздравил верующих с Рождеством Христовым, передает телеканал 360.

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Патриарх Московский всея Руси Кирилл заявил о скорби православной церкви по всем погибшим и раненым на Украине. Он поблагодарил священников и волонтеров, которые помогают нуждающимся. «Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо сострадаем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места»», — сказал Патриарх Кирилл в обращении к верующим, его слова передают «Известия». Он поблагодарил священников и волонтеров, которые помогают раненым и нуждающимся. «Делами свидетельствуя о своей вере, заботясь о ближних и дальних, мы поистине становимся одной большой семьей», — добавил патриарх. Патриарх Кирилл призвал всех молиться за братьев и сестер на украинской земле. Об этом он заявил в Рождественской проповеди. Патриарх поздравил верующих с Рождеством Христовым, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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