Патриарх Кирилл высказался о ситуации на Украине

Патриарх Кирилл: православная церковь скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших на Украине

07 января 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл поблагодарил священников и волонтеров, которые помогают раненым Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Патриарх Московский всея Руси Кирилл заявил о скорби православной церкви по всем погибшим и раненым на Украине. Он поблагодарил священников и волонтеров, которые помогают нуждающимся. «Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо сострадаем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места»», — сказал Патриарх Кирилл в обращении к верующим, его слова передают «Известия». Он поблагодарил священников и волонтеров, которые помогают раненым и нуждающимся. «Делами свидетельствуя о своей вере, заботясь о ближних и дальних, мы поистине становимся одной большой семьей», — добавил патриарх. Патриарх Кирилл призвал всех молиться за братьев и сестер на украинской земле. Об этом он заявил в Рождественской проповеди. Патриарх поздравил верующих с Рождеством Христовым, передает телеканал 360.

Патриарх Московский всея Руси Кирилл заявил о скорби православной церкви по всем погибшим и раненым на Украине. Он поблагодарил священников и волонтеров, которые помогают нуждающимся. «Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо сострадаем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места»», — сказал Патриарх Кирилл в обращении к верующим, его слова передают «Известия». Он поблагодарил священников и волонтеров, которые помогают раненым и нуждающимся. «Делами свидетельствуя о своей вере, заботясь о ближних и дальних, мы поистине становимся одной большой семьей», — добавил патриарх. Патриарх Кирилл призвал всех молиться за братьев и сестер на украинской земле. Об этом он заявил в Рождественской проповеди. Патриарх поздравил верующих с Рождеством Христовым, передает телеканал 360.