06 января 2023
05 января 2023

В Нижневартовске задерживают вылеты двух самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, воздушное судно, самолет на стоянке
В аэропорту Нижневартовска задерживается два рейса Фото:

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 7 января задерживаются рейсы до Минеральных Вод (Ставропольский край) и Нового Уренгоя (ЯНАО). Информацию о задержке, опубликованную на онлайн-табло, URA.RU подтвердили в справочной воздушной гавани.

«Рейс A4 668, Минеральные Воды, задержан до 14:00, замена ВС. Рейс S7 2571, Новый Уренгой, задержан до 12:30, метеоусловия», — сообщается на табло аэропорта.

В авиакомпанию «Азимут», которая должна выполнить рейс в Минеральные Воды, направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сургута задерживали вылет рейса авиакомпании Utair в Сочи. Причина — подготовка воздушного судна.

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В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 7 января задерживаются рейсы до Минеральных Вод (Ставропольский край) и Нового Уренгоя (ЯНАО). Информацию о задержке, опубликованную на онлайн-табло, URA.RU подтвердили в справочной воздушной гавани. «Рейс A4 668, Минеральные Воды, задержан до 14:00, замена ВС. Рейс S7 2571, Новый Уренгой, задержан до 12:30, метеоусловия», — сообщается на табло аэропорта. В авиакомпанию «Азимут», которая должна выполнить рейс в Минеральные Воды, направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее сообщалось, что в аэропорту Сургута задерживали вылет рейса авиакомпании Utair в Сочи. Причина — подготовка воздушного судна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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