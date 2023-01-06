В Нижневартовске задерживают вылеты двух самолетов

07 января 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

В аэропорту Нижневартовска задерживается два рейса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 7 января задерживаются рейсы до Минеральных Вод (Ставропольский край) и Нового Уренгоя (ЯНАО). Информацию о задержке, опубликованную на онлайн-табло, URA.RU подтвердили в справочной воздушной гавани. «Рейс A4 668, Минеральные Воды, задержан до 14:00, замена ВС. Рейс S7 2571, Новый Уренгой, задержан до 12:30, метеоусловия», — сообщается на табло аэропорта. В авиакомпанию «Азимут», которая должна выполнить рейс в Минеральные Воды, направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее сообщалось, что в аэропорту Сургута задерживали вылет рейса авиакомпании Utair в Сочи. Причина — подготовка воздушного судна. Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Нижневартовска

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 7 января задерживаются рейсы до Минеральных Вод (Ставропольский край) и Нового Уренгоя (ЯНАО). Информацию о задержке, опубликованную на онлайн-табло, URA.RU подтвердили в справочной воздушной гавани. «Рейс A4 668, Минеральные Воды, задержан до 14:00, замена ВС. Рейс S7 2571, Новый Уренгой, задержан до 12:30, метеоусловия», — сообщается на табло аэропорта. В авиакомпанию «Азимут», которая должна выполнить рейс в Минеральные Воды, направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее сообщалось, что в аэропорту Сургута задерживали вылет рейса авиакомпании Utair в Сочи. Причина — подготовка воздушного судна.