Банк Украины озвучил, сколько денег стране выделил Запад за год

Национальный банк Украины: Запад за 2022 год выделил Украине 32,1 миллиарда долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украина за 2022 год получила от Запада десятки миллиардов долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина в 2022 году получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. Информация опубликована на сайте Национального банка Украины.

«В прошлом [2022] году Украина получила беспрецедентную глобальную финансовую поддержку — по балансовым данным около 32,1 миллиарда долларов», — говорится в сообщении. Уточняется, что США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов. Также известно, что для поддержки Украины 8 миллиардов поступило от Евросоюза, 1,9 миллиардов от Канады, 1,6 миллиардов отправила Германия и 2,7 миллиарда было выделено Международным валютным фондом.

После начала спецоперации РФ на Украине страны Запада начали активно оказывать Киеву военную и финансовую поддержку. Так, в Белом доме сообщили, что новый пакет помощи Украине составит 3 миллиарда долларов, передает Pravda.Ru. Из них 225 миллионов будут направлены на укрепление военного потенциала ВСУ, пишет деловое издание «Взгляд».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина в 2022 году получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. Информация опубликована на сайте Национального банка Украины. «В прошлом [2022] году Украина получила беспрецедентную глобальную финансовую поддержку — по балансовым данным около 32,1 миллиарда долларов», — говорится в сообщении. Уточняется, что США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов. Также известно, что для поддержки Украины 8 миллиардов поступило от Евросоюза, 1,9 миллиардов от Канады, 1,6 миллиардов отправила Германия и 2,7 миллиарда было выделено Международным валютным фондом. После начала спецоперации РФ на Украине страны Запада начали активно оказывать Киеву военную и финансовую поддержку. Так, в Белом доме сообщили, что новый пакет помощи Украине составит 3 миллиарда долларов, передает Pravda.Ru. Из них 225 миллионов будут направлены на укрепление военного потенциала ВСУ, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...