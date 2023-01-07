Банк Украины озвучил, сколько денег стране выделил Запад за год

Национальный банк Украины: Запад за 2022 год выделил Украине 32,1 миллиарда долларов

07 января 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Украина за 2022 год получила от Запада десятки миллиардов долларов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в 2022 году получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. Информация опубликована на сайте Национального банка Украины. «В прошлом [2022] году Украина получила беспрецедентную глобальную финансовую поддержку — по балансовым данным около 32,1 миллиарда долларов», — говорится в сообщении. Уточняется, что США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов. Также известно, что для поддержки Украины 8 миллиардов поступило от Евросоюза, 1,9 миллиардов от Канады, 1,6 миллиардов отправила Германия и 2,7 миллиарда было выделено Международным валютным фондом. После начала спецоперации РФ на Украине страны Запада начали активно оказывать Киеву военную и финансовую поддержку. Так, в Белом доме сообщили, что новый пакет помощи Украине составит 3 миллиарда долларов , передает Pravda.Ru. Из них 225 миллионов будут направлены на укрепление военного потенциала ВСУ, пишет деловое издание «Взгляд».

Украина в 2022 году получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. Информация опубликована на сайте Национального банка Украины. «В прошлом [2022] году Украина получила беспрецедентную глобальную финансовую поддержку — по балансовым данным около 32,1 миллиарда долларов», — говорится в сообщении. Уточняется, что США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов. Также известно, что для поддержки Украины 8 миллиардов поступило от Евросоюза, 1,9 миллиардов от Канады, 1,6 миллиардов отправила Германия и 2,7 миллиарда было выделено Международным валютным фондом. После начала спецоперации РФ на Украине страны Запада начали активно оказывать Киеву военную и финансовую поддержку. Так, в Белом доме сообщили, что новый пакет помощи Украине составит 3 миллиарда долларов, передает Pravda.Ru. Из них 225 миллионов будут направлены на укрепление военного потенциала ВСУ, пишет деловое издание «Взгляд».