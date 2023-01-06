Бастрыкин поручил провести проверку чиновников Курганской области

Проведение проверки поставлено на контроль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку работы администрации Курганской области по факту нарушения жилищных прав. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России.

«Председатель СК России А. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР России по Курганской области Б. Францишко доложить о результатах проверки и возбудить уголовное дело, если на то будут основания», — сообщается в ведомстве. Ход проведения проверки поставлен на контроль.

Жительница Курганской области ранее обратилась в местную администрацию с документами на расширение жилплощади. Ей предложили поселиться в удаленном месте и позже сообщили, что списки граждан на улучшение жилищных условий еще не составлены. Многодетная мать сообщила, что ее просьба до сих пор не исполнена.

Ранее URA.RU писало, что ранее Александр Бастрыкин поручил курганскому СК создать группу, которая займется курганскими чиновниками. Она будет расследовать случаи халатности должностных лиц при переселении граждан из аварийного жилья.