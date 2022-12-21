Бастрыкин поручил создать особую следственную группу, которая займется курганскими чиновниками

22 декабря 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Курганских чиновников, проявивших халатность при расселении аварийного жилья, проверит особая группа СУ СК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил курганскому следственному управлению создать особую группу для расследования случаев халатности должностных лиц при переселении граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Глава следкома пришел к подобному решению после общения с курганцами, которые долгое время не могут переехать из аварийного дома в новое жилье. «А.И. Бастрыкин поручил <…> создать следственную группу для расследования аналогичных фактов халатности ответственных должностных лиц при реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области», — информирует сайт Следственного комитета. Курганцы попали на личный прием к Бастрыкину, проведенный посредством видеоконференцсвязи. На нем жители города сообщили, что после признания в 2017 году их дома аварийным 36 семей не могут получить квартиры. Начальник курганского СУ СК Богдан Францишко доложил, что по данному факту халатности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ в отношении чиновников из администрации Кургана. Согласно информации ГИС ЖКХ, только в Кургане насчитывается 129 многоквартирных домов, признанных аварийными. По 10 таких объектов находятся на улицах Климова и Гагарина, по семь домов — в Механическом поселке и на улице Технической, шесть домов по Советской. Также аварийные дома находятся на улицах Дзержинского, Челябинской, Сухэ-Батора, Ломоносова, Пушкина, Кирова, К. Мяготина, Акмолинской и других. Ранее URA.RU сообщало, что в аварийном доме, которому более 100 лет, лопнули трубы. Жителей еще одного аварийного дома не могут расселить из-за бездействия администрации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил курганскому следственному управлению создать особую группу для расследования случаев халатности должностных лиц при переселении граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Глава следкома пришел к подобному решению после общения с курганцами, которые долгое время не могут переехать из аварийного дома в новое жилье. «А.И. Бастрыкин поручил <…> создать следственную группу для расследования аналогичных фактов халатности ответственных должностных лиц при реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области», — информирует сайт Следственного комитета. Курганцы попали на личный прием к Бастрыкину, проведенный посредством видеоконференцсвязи. На нем жители города сообщили, что после признания в 2017 году их дома аварийным 36 семей не могут получить квартиры. Начальник курганского СУ СК Богдан Францишко доложил, что по данному факту халатности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ в отношении чиновников из администрации Кургана. Согласно информации ГИС ЖКХ, только в Кургане насчитывается 129 многоквартирных домов, признанных аварийными. По 10 таких объектов находятся на улицах Климова и Гагарина, по семь домов — в Механическом поселке и на улице Технической, шесть домов по Советской. Также аварийные дома находятся на улицах Дзержинского, Челябинской, Сухэ-Батора, Ломоносова, Пушкина, Кирова, К. Мяготина, Акмолинской и других. Ранее URA.RU сообщало, что в аварийном доме, которому более 100 лет, лопнули трубы. Жителей еще одного аварийного дома не могут расселить из-за бездействия администрации.