Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщили о применении ВСУ химического оружия

Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщили военные корреспонденты со ссылкой на заявления бойцов ЧВК «Вагнер».
«Бойцы ЧВК Вагнер сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артемовске», — написали военкоры в telegram-канале «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе». Уточняется, что по словам вагнеровцев, украинцы применяли неизвестное вещество, после которого у российских военных остались химические ожоги дыхательных путей.
Ранее корреспондент URA.RU Евгений Линин опубликовал видео, на котором российский военный показывает самодельное химическое оружие, сделанное ВСУ. Корреспондент описал устройство, как химическое вещество, находящееся в стеклянной колбе.
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Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщили военные корреспонденты со ссылкой на заявления бойцов ЧВК «Вагнер». «Бойцы ЧВК Вагнер сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артемовске», — написали военкоры в telegram-канале «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе». Уточняется, что по словам вагнеровцев, украинцы применяли неизвестное вещество, после которого у российских военных остались химические ожоги дыхательных путей. Ранее корреспондент URA.RU Евгений Линин опубликовал видео, на котором российский военный показывает самодельное химическое оружие, сделанное ВСУ. Корреспондент описал устройство, как химическое вещество, находящееся в стеклянной колбе.