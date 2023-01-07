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В Тюмени произошел мощный взрыв. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрелы Донецка. Донецк, мчс
В результате взрыва повредило окна рядом находящихся частых домов Фото:

В Тюмени взорвался газовый баллон в здании автосервиса на улице Буровиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 кв. м. в здании автосервиса на ул. Буровиков. Проведены работы по разбору и проливке конструкций», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным МЧС, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона в автомобиле, который находился в автосервисе. От мощности взрыва частично повреждены окна пяти частных домов, которые находились вблизи сервиса. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали 16 пожарных и четыре единицы основной техники.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники администрации Тюмени научатся спасать жителей от взрывов и других терактов. Слушателями лекций станут пять человек. Учить их будут заочно, посредством видеокурсов.

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В Тюмени взорвался газовый баллон в здании автосервиса на улице Буровиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. «Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 кв. м. в здании автосервиса на ул. Буровиков. Проведены работы по разбору и проливке конструкций», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным МЧС, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона в автомобиле, который находился в автосервисе. От мощности взрыва частично повреждены окна пяти частных домов, которые находились вблизи сервиса. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали 16 пожарных и четыре единицы основной техники. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники администрации Тюмени научатся спасать жителей от взрывов и других терактов. Слушателями лекций станут пять человек. Учить их будут заочно, посредством видеокурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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