В результате взрыва повредило окна рядом находящихся частых домов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Тюмени взорвался газовый баллон в здании автосервиса на улице Буровиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 кв. м. в здании автосервиса на ул. Буровиков. Проведены работы по разбору и проливке конструкций», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным МЧС, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона в автомобиле, который находился в автосервисе. От мощности взрыва частично повреждены окна пяти частных домов, которые находились вблизи сервиса. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали 16 пожарных и четыре единицы основной техники.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники администрации Тюмени научатся спасать жителей от взрывов и других терактов. Слушателями лекций станут пять человек. Учить их будут заочно, посредством видеокурсов.