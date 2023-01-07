В Тюмени ищут монтажников на работу с высокой зарплатой

Работать предстоит вахтовым методом в Краснодарском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени открыта вакансия монтажника технологических трубопроводов с зарплатой от 227 до 366 тысяч рублей за вахту. Рабочее место располагается в Туапсе (Краснодарский край). Объявление о вакантной должности опубликовано на сайте по поиску работы HeadHunter.

«Ищем монтажников технологических трубопроводов на работу вахтовым методом в Туапсе. Есть два варианта вахты: 56/18 и 90/30. Заработная плата — от 227 тысяч до 366 тысяч рублей за вахту», — написано в описании вакансии.

Работодатель рассматривает кандидатов только с опытом работы по специальности от трех лет и более, кроме этого, необходимо уметь читать чертежи. В свою очередь, он обязуется оплатить проезд и проживание, предоставить спецодежду и инструменты, а также транспорт от и до места работы. Компания отметила, что если новый сотрудник приведет с собой еще одного толкового специалиста, то сможет получить премию в размере пяти тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что стоматологам в Тюмени предлагают заработать более полумиллиона рублей. Будущему работнику предстоит консультация пациентов и сотрудничество со смежными специалистами. На роль врача рассмотрят кандидата с опытом работы от четырех лет и знаниями современных методик лечения.