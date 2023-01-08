В Тюменской области ожидаются аномальные холода

На юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Она продержится до 12 января. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
«На юге Тюменской области в период до 12 января 2023 года местами ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы», — рассказали в инфоцентре.
Там же отметили, что в связи с низкой температурой воздуха в школах города Тюмени отменяются занятия первой смены для учеников 1-9 классов. Это касается тех, кто учится в очном режиме.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за резкого похолодания тюменцам будет недоступна акция на аттракционы за один рубль. В правилах акции указано, что при температуре воздуха ниже -10 градусов аттракционы работать не будут. Помимо этого акцией нельзя будет воспользоваться и в случае сильного ветра или снегопада.
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