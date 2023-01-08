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В Тюменской области ожидаются аномальные холода

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, тэц, деревья в снегу, мороз, холод, пар, снег на деревьях, снег на ветках
Аномально холодная температура продержится до 12 января Фото:

На юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Она продержится до 12 января. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«На юге Тюменской области в период до 12 января 2023 года местами ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы», — рассказали в инфоцентре.

Там же отметили, что в связи с низкой температурой воздуха в школах города Тюмени отменяются занятия первой смены для учеников 1-9 классов. Это касается тех, кто учится в очном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за резкого похолодания тюменцам будет недоступна акция на аттракционы за один рубль. В правилах акции указано, что при температуре воздуха ниже -10 градусов аттракционы работать не будут. Помимо этого акцией нельзя будет воспользоваться и в случае сильного ветра или снегопада.

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На юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Она продержится до 12 января. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «На юге Тюменской области в период до 12 января 2023 года местами ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы», — рассказали в инфоцентре. Там же отметили, что в связи с низкой температурой воздуха в школах города Тюмени отменяются занятия первой смены для учеников 1-9 классов. Это касается тех, кто учится в очном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что из-за резкого похолодания тюменцам будет недоступна акция на аттракционы за один рубль. В правилах акции указано, что при температуре воздуха ниже -10 градусов аттракционы работать не будут. Помимо этого акцией нельзя будет воспользоваться и в случае сильного ветра или снегопада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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