В Тюменской области ожидаются аномальные холода

09 января 2023 в 06:48 Размер текста - 17 +

Аномально холодная температура продержится до 12 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU На юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Она продержится до 12 января. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «На юге Тюменской области в период до 12 января 2023 года местами ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы», — рассказали в инфоцентре. Там же отметили, что в связи с низкой температурой воздуха в школах города Тюмени отменяются занятия первой смены для учеников 1-9 классов. Это касается тех, кто учится в очном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что из-за резкого похолодания тюменцам будет недоступна акция на аттракционы за один рубль. В правилах акции указано, что при температуре воздуха ниже -10 градусов аттракционы работать не будут. Помимо этого акцией нельзя будет воспользоваться и в случае сильного ветра или снегопада.

На юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Она продержится до 12 января. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «На юге Тюменской области в период до 12 января 2023 года местами ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы», — рассказали в инфоцентре. Там же отметили, что в связи с низкой температурой воздуха в школах города Тюмени отменяются занятия первой смены для учеников 1-9 классов. Это касается тех, кто учится в очном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что из-за резкого похолодания тюменцам будет недоступна акция на аттракционы за один рубль. В правилах акции указано, что при температуре воздуха ниже -10 градусов аттракционы работать не будут. Помимо этого акцией нельзя будет воспользоваться и в случае сильного ветра или снегопада.