Тюменцы не смогут посетить аттракционы за один рубль

Из-за резкого похолодания тюменцам будет недоступна акция на аттракционы за один рубль

07 января 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Морозы помешают планам тюменцев на отдых Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени прогнозируют морозы на рождественские выходные, которые продолжатся до 10 января. В эти дни жители не смогут воспользоваться акцией, которая позволяет посетить местные аттракционы за один рубль. О резком похолодании в городе указали на сервисе «Яндекс. Погода». «Днем 7 января будет от -9 до -14 градусов. С ночи на 8 января и вплоть до 10 января температура не будет подниматься выше -27 градусов, а максимально опустится ночью 9 января, до -32 градусов. Погода будет пасмурная, прогнозируется небольшой снег», — указано в сервисе «Яндекс. Погода». При этом в Тюмени действует акция на двух аттракционах в «Городском парке культуры и отдыха», где можно купить билеты за один рубль. В правилах акции указано, что при температуре воздуха ниже -10 градусов аттракционы работать не будут. Само предложение продлится до 12 января, однако погода на эти дни также будет ниже: 11 января прогнозируют -16 градусов, а 12 января -19 градусов. Помимо этого акцией нельзя будет воспользоваться и в случае сильного ветра или снегопада. Ранее URA.RU сообщало, что аттракционы «Ассорти» и «Клоун» в «Городском парке культуры и отдыха» предложат специальную акцию, по которой с 1 по 12 января их можно будет посетить за один рубль. В обычное время билеты стоят 180 и 140 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени прогнозируют морозы на рождественские выходные, которые продолжатся до 10 января. В эти дни жители не смогут воспользоваться акцией, которая позволяет посетить местные аттракционы за один рубль. О резком похолодании в городе указали на сервисе «Яндекс. Погода». «Днем 7 января будет от -9 до -14 градусов. С ночи на 8 января и вплоть до 10 января температура не будет подниматься выше -27 градусов, а максимально опустится ночью 9 января, до -32 градусов. Погода будет пасмурная, прогнозируется небольшой снег», — указано в сервисе «Яндекс. Погода». При этом в Тюмени действует акция на двух аттракционах в «Городском парке культуры и отдыха», где можно купить билеты за один рубль. В правилах акции указано, что при температуре воздуха ниже -10 градусов аттракционы работать не будут. Само предложение продлится до 12 января, однако погода на эти дни также будет ниже: 11 января прогнозируют -16 градусов, а 12 января -19 градусов. Помимо этого акцией нельзя будет воспользоваться и в случае сильного ветра или снегопада. Ранее URA.RU сообщало, что аттракционы «Ассорти» и «Клоун» в «Городском парке культуры и отдыха» предложат специальную акцию, по которой с 1 по 12 января их можно будет посетить за один рубль. В обычное время билеты стоят 180 и 140 рублей.