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Тюменцы не смогут посетить аттракционы за один рубль

Из-за резкого похолодания тюменцам будет недоступна акция на аттракционы за один рубль
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, многоэтажка, многоэтажный дом, зима, деревья, деревья в снегу, дом, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
Морозы помешают планам тюменцев на отдых Фото:

В Тюмени прогнозируют морозы на рождественские выходные, которые продолжатся до 10 января. В эти дни жители не смогут воспользоваться акцией, которая позволяет посетить местные аттракционы за один рубль. О резком похолодании в городе указали на сервисе «Яндекс. Погода».

«Днем 7 января будет от -9 до -14 градусов. С ночи на 8 января и вплоть до 10 января температура не будет подниматься выше -27 градусов, а максимально опустится ночью 9 января, до -32 градусов. Погода будет пасмурная, прогнозируется небольшой снег», — указано в сервисе «Яндекс. Погода». При этом в Тюмени действует акция на двух аттракционах в «Городском парке культуры и отдыха», где можно купить билеты за один рубль. В правилах акции указано, что при температуре воздуха ниже -10 градусов аттракционы работать не будут.

Само предложение продлится до 12 января, однако погода на эти дни также будет ниже: 11 января прогнозируют -16 градусов, а 12 января -19 градусов. Помимо этого акцией нельзя будет воспользоваться и в случае сильного ветра или снегопада.

Ранее URA.RU сообщало, что аттракционы «Ассорти» и «Клоун» в «Городском парке культуры и отдыха» предложат специальную акцию, по которой с 1 по 12 января их можно будет посетить за один рубль. В обычное время билеты стоят 180 и 140 рублей.

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В Тюмени прогнозируют морозы на рождественские выходные, которые продолжатся до 10 января. В эти дни жители не смогут воспользоваться акцией, которая позволяет посетить местные аттракционы за один рубль. О резком похолодании в городе указали на сервисе «Яндекс. Погода». «Днем 7 января будет от -9 до -14 градусов. С ночи на 8 января и вплоть до 10 января температура не будет подниматься выше -27 градусов, а максимально опустится ночью 9 января, до -32 градусов. Погода будет пасмурная, прогнозируется небольшой снег», — указано в сервисе «Яндекс. Погода». При этом в Тюмени действует акция на двух аттракционах в «Городском парке культуры и отдыха», где можно купить билеты за один рубль. В правилах акции указано, что при температуре воздуха ниже -10 градусов аттракционы работать не будут. Само предложение продлится до 12 января, однако погода на эти дни также будет ниже: 11 января прогнозируют -16 градусов, а 12 января -19 градусов. Помимо этого акцией нельзя будет воспользоваться и в случае сильного ветра или снегопада. Ранее URA.RU сообщало, что аттракционы «Ассорти» и «Клоун» в «Городском парке культуры и отдыха» предложат специальную акцию, по которой с 1 по 12 января их можно будет посетить за один рубль. В обычное время билеты стоят 180 и 140 рублей.
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