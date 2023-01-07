В Рождество пермские пожарные спасли женщину

Женщину спасли из горящей квартиры девятиэтажного дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

За сутки в Перми произошло 16 пожаров. Из одного была спасена женщина. Пожарные помогли ей выбраться из горящей квартиры в девятиэтажке по ул. Стахановская. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«7 января поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме, расположенном на улице Стахановская в городе Пермь. К месту возникновения пожара выехали 11 человек личного состава и три единицы техники. До приезда пожарно-спасательных подразделений два жильца самостоятельно вышли на улицу. Пожарные 2-й части 10-го отряда при помощи спасательного устройства вывели по лестничному маршу и передали врачам скорой помощи женщину», — рассказали в ведомстве.

Пожар произошел в квартире на пятом этаже, его площадь составила квадратный метр. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, уточнили в МЧС региона.

За сутки в Пермском крае зарегистрировано 16 пожаров, шесть из них в Перми, три — в Чусовском округе, по одному на территориях Лысьвенского, Березниковского, Ильинского, Чернушинского, Добрянского, Кудымкарского и Кунгурского округов. Погибших на них нет, но есть травмированные, сообщили в краевом МЧС. Основная причина пожаров там — нарушение правил монтажа и эксплуатации печного оборудования.