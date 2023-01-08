Армия России разбомбила 600 солдат ВСУ в Краматорске в ответ на обстрел в Макеевке

Вооруженные силы России, в качестве мести за гибель российских военных в Макеевке, нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Краматорске. В результате обстрела было уничтожено более 600 украинских бойцов, сообщили в Минобороны России.
«В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск в Краматорске уничтожено более 600 военных», — сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что в общежитии №28 находилось более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии №47 более 600.
Украинцы нанесли удар по пункту размещения военных РФ в Макеевке 2 января. В результате происшествия погибло 89 российских бойцов. Позже Минобороны объявило об операции возмездия в ответ на обстрел со стороны ВСУ.
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Вооруженные силы России, в качестве мести за гибель российских военных в Макеевке, нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Краматорске. В результате обстрела было уничтожено более 600 украинских бойцов, сообщили в Минобороны России. «В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск в Краматорске уничтожено более 600 военных», — сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что в общежитии №28 находилось более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии №47 более 600. Украинцы нанесли удар по пункту размещения военных РФ в Макеевке 2 января. В результате происшествия погибло 89 российских бойцов. Позже Минобороны объявило об операции возмездия в ответ на обстрел со стороны ВСУ.