Армия России разбомбила 600 солдат ВСУ в Краматорске в ответ на обстрел в Макеевке

08 января 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили более 600 украинских военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России, в качестве мести за гибель российских военных в Макеевке, нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Краматорске. В результате обстрела было уничтожено более 600 украинских бойцов, сообщили в Минобороны России. «В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск в Краматорске уничтожено более 600 военных», — сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что в общежитии №28 находилось более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии №47 более 600. Украинцы нанесли удар по пункту размещения военных РФ в Макеевке 2 января. В результате происшествия погибло 89 российских бойцов. Позже Минобороны объявило об операции возмездия в ответ на обстрел со стороны ВСУ.

Вооруженные силы России, в качестве мести за гибель российских военных в Макеевке, нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Краматорске. В результате обстрела было уничтожено более 600 украинских бойцов, сообщили в Минобороны России. «В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск в Краматорске уничтожено более 600 военных», — сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что в общежитии №28 находилось более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии №47 более 600. Украинцы нанесли удар по пункту размещения военных РФ в Макеевке 2 января. В результате происшествия погибло 89 российских бойцов. Позже Минобороны объявило об операции возмездия в ответ на обстрел со стороны ВСУ.