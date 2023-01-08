Минобороны сообщило о мести армии РФ за Макеевку

Более 600 военных ВСУ уничтожено, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны России объявило об операции возмездия в ответ на удар по месту расположения российских военнослужащих в Макеевке. Российскими силами был нанесен удар по общежитиям, где располагались украинские военные. В результате уничтожено более 600 военных.
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