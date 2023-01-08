Минобороны сообщило о мести армии РФ за Макеевку

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Виды города. Пермь, зенитно-ракетный комплекс, см 90, с 75 м
Более 600 военных ВСУ уничтожено, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России объявило об операции возмездия в ответ на удар по месту расположения российских военнослужащих в Макеевке. Российскими силами был нанесен удар по общежитиям, где располагались украинские военные. В результате уничтожено более 600 военных.

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Минобороны России объявило об операции возмездия в ответ на удар по месту расположения российских военнослужащих в Макеевке. Российскими силами был нанесен удар по общежитиям, где располагались украинские военные. В результате уничтожено более 600 военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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