ВСУ нанесли удар по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Фото

02 января 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке, сообщает Даниил Безсонов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины ударили по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Об этом рассказал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Подтвердилась информация о трагедии в Макеевке — в новогоднюю ночь врагами из РСЗО было обстреляно местное ПТУ, где были размещены военные. В здании были расквартированы военнослужащие, по некоторым данным, мобилизованные», — сообщает telegram-канал «Неофициальный Безсонов „Z“». Он сообщил о погибших и раненных. Точное количество пока не подтверждено. Также в telegram-канале GREY ZONE, который предположительно связывают с ЧВК «Вагнер», подчеркнули, что в новогоднюю ночь ВСУ выпустили 18 ракет РСЗО M-142 «HIMARS». Предполагается, что потери могут составить 50-70 человек. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для подтверждения данной информации. Ответ ожидается. Ранее стало известно, что ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Макеевку. Тогда сообщалось, что в результате обстрелов более 15 человек оказались ранены. В то же время, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что благодаря работе ПВО удалось избежать больших попаданий в новогоднюю ночь, пишет RT. Также администрация города Макеевка в ДНР заявила о расстреле в населенном пункте семьи из восьми человек, сообщает «Национальная служба новостей». ВСУ выпустили по ПТУ ракеты РСЗО M-142 «HIMARS» Фото: telegram-канал GREY ZONE В результате инцидента есть погибшие Фото: telegram-канал BRIEF Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины ударили по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Об этом рассказал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Подтвердилась информация о трагедии в Макеевке — в новогоднюю ночь врагами из РСЗО было обстреляно местное ПТУ, где были размещены военные. В здании были расквартированы военнослужащие, по некоторым данным, мобилизованные», — сообщает telegram-канал «Неофициальный Безсонов „Z“». Он сообщил о погибших и раненных. Точное количество пока не подтверждено. Также в telegram-канале GREY ZONE, который предположительно связывают с ЧВК «Вагнер», подчеркнули, что в новогоднюю ночь ВСУ выпустили 18 ракет РСЗО M-142 «HIMARS». Предполагается, что потери могут составить 50-70 человек. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для подтверждения данной информации. Ответ ожидается. Ранее стало известно, что ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Макеевку. Тогда сообщалось, что в результате обстрелов более 15 человек оказались ранены. В то же время, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что благодаря работе ПВО удалось избежать больших попаданий в новогоднюю ночь, пишет RT. Также администрация города Макеевка в ДНР заявила о расстреле в населенном пункте семьи из восьми человек, сообщает «Национальная служба новостей».